07.05.2017 16:50:20

Bakan Yardımcısı Coşkunyürek: 'Türkiye'nin ulaşım yatırımlarına 340 milyar harcandı'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Türkiye'ye 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insan bulunduğunu belirterek, demiryolu, karayolu ve havayolunda ciddi bir koridorda bulunan Türkiye'nin ulaşım yatırımlarına 340 milyar harcandığını söyledi.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Türkiye'ye 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insan bulunduğunu belirterek, demiryolu, karayolu ve havayolunda ciddi bir koridorda bulunan Türkiye'nin ulaşım yatırımlarına 340 milyar harcandığını söyledi.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Mimar Sinan Mühendisler Birliği Isparta Temsilciliği tarafından bir otelin konferans salonunda düzenlenen programda "2023 Türkiye Vizyonu ve Ulaşım Çözümleri" konulu bir konuşma yaptı. Coşkunyürek, "Bu coğrafyadaki gayri safi milli hasılat 35 trilyon dolar. Ticaret hacmi ise 7 trilyon. Böyle bir konumdaysak bu konuma göre ulaştırma yapımızı şekillendirme noktasında hareket ediyoruz. Demiryolları ulaşımı açısından da orta bir koridordayız. Zenginliğin artık Avrupa'dan Asya'ya kaydığını düşünecek olursak Avrupa'daki ülkelerin Asya'ya doğru ilgi ve alakasını artırdığını hissetmekteyiz. Biz de bu noktada gücümüzü artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem demiryolu, hem karayolu hem de havayolunda ciddi bir koridordayız" dedi.Karayolu taşımacılığında 2003 yılında 559 bin adet seyahat varken, bugün 1 milyon 202 bin seyahat bulunduğunu söyleyen Coşkunyürek, dış ticaretin yüzde 80'inin deniz yoluyla yapıldığını açıkladı. Bakanlığın son 14 yılda 340 milyar TL'lik yatırım yaptığını söyleyen Coşkunyürek, "Buradaki büyük payın 216 milyar lira ile karayollarında olduğunu görüyoruz. Karayollarını 60 milyar lira ile demiryolu takip ediyorken, 32 milyar lira havayolunda, haberleşmede 27 milyar lira, 4 milyar da deniz yolundaki yatırımları görmekteyiz. Şu anda bakanlık tarafından 3 bin 500 proje yürütülüyor. Bu 340 milyar lira içerisine özel kamu işbirliği harcamaları da dahildir. Kamu özel işbirliğindeki yatırımların tutarı 95 milyar lirayı aşmış durumdadır" dedi."Edirne'den Urfa'ya kadar kesintisiz bir otoyolu 2023'e kadar sağlamış olacağız"Yatırımların yüzde 60'ını karayollarının içerdiğini söyleyen Coşkunyürek, "2003'de ülkemizde bin 714 kilometre otoyol, 4 bin 384 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Toplam ise 6 bin 101 kilometredir. 2017'ye geldiğimizde 25 bin 202 kilometredeyiz. 2019 hedefimiz ise 30 bin kilometre yol ağını gerçekleştirmektedir. Bu durumun işgücü tasarrufu olarak 10 milyar liralık bir katkısı olmuş. Akaryakıt tasarrufu olarak 6 milyar liralık katkısı var. Toplamda bu yaptığımız bölünmüş yolların 16 milyar liralık ülkemize katkısı var. Otoyol çalışmalarımız devam ediyor. Edirne'den Urfa'ya kadar kesintisiz bir otoyolu 2023'e kadar sağlamış olacağız. Karayolunda sorumluluk alanımızda şu anda 63 bin 143 kilometre yol var. 2023 hedefimizde bu ağ 70 bine çıkacak. Otoyol uzunluğumuzun 2003'deki mevcudu bin 714 kilometre, bunu 8 bin kilometreye çıkarma hedefimiz var. Bölünmüş yol ağı hedefimiz 25 bin kilometreden 37 bin kilometreye çıkarma hedefimiz var" diye konuştu."2018'de 3 bin 173 kilometre demiryolu ağı bitiyor"Demiryolunda hızlı tren ve yüksek hızlı tren ağını geliştirmek istediklerini ifade eden Coşkunyürek, Cumhuriyet öncesi demiryolu ağının 4 bin 136 kilometre olduğunu ve bunu Osmanlı Devleti'nin yaptığını kaydetti. Coşkunyürek, "Cumhuriyetin ilk yılları 1923-1950 yılları arası 3 bin 764 kilometre demiryolu yapılmış. 1951'den 2003'e kadar yapılan demiryolu ağı uzunluğu 945 kilometre. Bu arada demiryolunu ihmal etmişiz. 2004-2016 yılları arasında yaptığımız demiryolu bin 805 kilometredir. Bunun büyük kısmı hızlı tren hattımızdır. İnşaatı devam eden ve 2018'de bitireceğimiz 3 bin 713 kilometredeki çalışmalarda son noktaya gelmiş durumdadır. Burada Ankara-Konya hızlı treni, Ankara-Eskişehir-İstanbul hızlı treni çalışıyor. Konya-Karaman hattı bitme aşamasına geldi. Ankara-İzmir üzerindeki hatta çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Demiryolunda toplam 12 bin 500 kilometrelik yol uzunluğu ağımız var" açıklamasında bulundu.Bakanlığın havayolu yatırımlarıyla Türkiye'nin göğsünün kabardığını ifade eden Coşkunyürek, şöyle devam etti:"Havayolunda dünya ortalamasının üç katı büyümüşüz. Havayolu ağını tüm ülkemize yayıyoruz. Başbakanımızın tüm illerde bir havalimanı olması noktasında bir talimatı olmuştu. Şu anda bir vatandaş 100 kilometre mesafede havalimanına ulaşabilsin hedefimiz var. İleride milli uçağımızı yaptığımız zaman dolmuş tipi bir milli uçağımız olacak. 50-60 ya da maksimum 80 kişilik dolmuş tipi milli uçak düşünüyoruz. Bu nedenle her ile havalimanı yapma hedefimiz var. Havalimanı sayımız 26'dan 55'e çıktı. Önceden 162 uçağımız varmış, şu anda 541 uçağımız bulunuyor. Biz havalimanlarında uluslararası bir taşımacılık yapıyoruz. Yurt dışında 60 noktaya uçarken, bugün 289 noktaya uçuyoruz. Önceden iki merkezden 26 noktaya uçarken, şu anda 7 merkezden 55 noktaya uçuyoruz."Uzay Ajansı kuruluyorTürkiye'de Uzay Ajansı kurulmasının ilgili komisyondan geçtiğini ve Meclis gündemine geleceğini kaydeden Coşkunyürek, Uzay Ajansıyla beraber Türkiye'nin uzayda gardını alacağını ve hedefin 5 milyar TL'lik pastadan pay almak olduğunu kaydetti. Coşkunyürek, uzayda 2 trilyon dolar gibi bir payın bulunduğunu, orada olunmazsa güçlü bir devlet olunamayacağını söyledi.Denizcilik sektörüne de değinen Coşkunyürek, "Türkiye 14 yılda ekonomide, milli gelirde üç kat büyümüşse denizcilik sektöründe de üç kat büyümüş durumda. Liman sayımız 152 imiş, 172 yapmışız, tersane sayısı 37'den 80'e yükselmiş. Denizcilik sektörü son 3-4 yıldır dünya ticaretinin daralmasından dolayı bir krizde. Ama biz ülke olarak iyi bir noktaya gidiyoruz. Deniz araçlarımız 6 milyondan 13 milyona çıkmış. Yolcu sayısı da 100 milyondan 148 milyona ulaşmış durumda" diye konuştu."Adil kullanımda kota kalkıyor"Haberleşmede adil kullanım kotasının şu anda gece 02.00-08.00 saatleri arasında kaldırıldığını söyleyen Coşkunyürek, 31 Aralık 2018 tarihinde bu kotanın tamamen kaldırılacağını, telefon çekimi için kapsama alanlarını genişlettiklerini hatırlattı. E-Devlet kullanımına da değinen Coşkunyürek, şu anda 32 milyon kişinin e-devleti aktif olarak kullandığını sözlerine ekledi.Programa Isparta Valisi Şehmus Günaydın, İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, bölge müdürleri ve inşaat sektörünün temsilcileri katıldı.