09.02.2017 17:08:54

Bakan Yardımcısı Çiftci Van'a geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'nin çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geleceği belirtildi.

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Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'nin çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geleceği belirtildi.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çiftci'nin yarın sabah saatlerinde Van'a geleceği bildirildi. Cuma ve cumartesi günü bazı kurum ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek olan Bakan Yardımcısı Çiftci'nin, pazar günü ise Kapıköy Sınır Kapısında incelemelerde bulunduktan sonra Van'dan ayrılacağı bildirildi.