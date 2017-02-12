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Bakan Yardımcısı Çiftci'nin Van ziyareti
12.02.2017 18:54:56

Bakan Yardımcısı Çiftci'nin Van ziyareti

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunun önemine değinerek, 'Bu seçimler, ümmetin son kalesi olan ülkemiz için çok anlamlıdır' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunun önemine değinerek, "Bu seçimler, ümmetin son kalesi olan ülkemiz için çok anlamlıdır" dedi.

İmam Hatip Anadolu Lisesindeki AK Parti Danışma Meclisi İl Toplantısına AK Parti Van milletvekilleri Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda'nın yanı sıra Tuşba ve Gevaş belediye başkanları, partililer, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde devrim niteliğinde birçok yatırım yapıldığını ve çok önemli değişimler yaşandığını belirtti. Günümüzde artık konuşulamayan şeylerin konuşulduğu, tartışılamayan şeylerin tartışıldığını dile getiren Çiftci, AK Parti'nin bugüne kadar hep milletin, ümmetin yararına olanları yaptığını kaydetti. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ümmetin umudu olduğunu ifade eden Çiftci, "Terör; Kürt'e, Türk'e ve herkesime çok ciddi zarar verdi. Hükümetimizin aldığı karar ve yürüttüğü politikalarla terörün beli inşallah kırıldı. Terör, Van'ın ve ülkemizin gündeminden çıkacaktır. Kapıköy Sınır Kapısının yapılıyor olması, ticarete çok önemli bir ivme kazandıracak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak ülkemizde altı tane olan laboratuvarlardan yedincisini Van'a kuracağız. Bir depolama alanı oluşturacağız. Bunlarla Van'ın ekonomisi ciddi anlamda büyücektir. Van Gölü'nden çok fazla faydalanamıyoruz. Bundan sonra Van Gölü'nde çalışan insanlar, ÖTV'siz mazot alacak. Burada denizciliğimiz önemli oranda gelişecek" dedi.

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunun önemine de değinen Çiftci, "Bu seçimler, ümmetin son kalesi olan ülkemiz için çok anlamlıdır. Bu hiç kimsenin şahsıyla alakalı değildir. Bu sürece başladığımızda, önce PKK'yı devreye soktular ve ciddi terör olayları oldu. Ardından ülkemiz için büyük şans olan çözüm süreci başlatıldı. Ama üzülerek söylüyorum ki PKK ve onun ağababaları bu süreci zehirlediler. Ardından FETÖ'nün yargı ve emniyete yönelik darbe girişimi oldu. Onda da başarılı olmayınca Gezicileri piyasaya sürdüler. Sünni ve Alevi sorunu ortaya koymaya çalıştılar. Onu da Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetimiz devre dışı edince bu sefer hain FETÖ darbe girişimini devreye koydular. Allah'a hamdolsun ki bu millet; feraseti, azmi ve inancıyla, Cumhurbaşkanımızın bir çağrısıyla sokağa dökülerek cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıktı" diye konuştu.

Milletin alçak darbe girişimini ülkenin gündeminden çıkardığını, ancak yine aynı çevrelerin PKK'yı gündeme soktuğuna dikkati çeken Fatih Çiftci, "Çünkü AK Parti reformlarla ülkeyi, aşımızı ve işimizi büyütüyordu. Bunu engellemek için her şeyi denediler. Türkiye bölgesel bir güç oluyordu. Buna müsaade etmediler. Milletin de desteğiyle inşallah bunları aşarak, ülkemiz emin adımlarla hak ettiği yere gelecektir. Bu nedenle bu süreçte çok ciddi şekilde çalışıp, referanduma çok ciddi şekilde destek vermeliyiz. Vesayet makamları ve statüko bunları engellemeye çalışacak ama inşallah sizler onlara gerekli cevabı vereceksiniz. 16 Nisan inşallah gelecek için bir umut olacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantı, daha sonra diğer katılımcıların konuşmalarıyla devam etti.
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