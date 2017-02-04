04.02.2017 17:38:40

Bakan Yardımcısı Boynukalın Mardin ziyaretini değerlendirdi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Mardin'in kendileri için çok kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, ziyaretlerinin çok faydalı geçtiğini söyledi.

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Mardin'in kendileri için çok kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, ziyaretlerinin çok faydalı geçtiğini söyledi.Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi. Bakan Yardımcısı Boynukalın, Mardin Valiliği ziyaretinin ardından Gençlik Merkezi ile esnafı ziyaret etti. Mardin Birinci Cadde esnafını ziyaret eden Bakan Boynukalın, sıkıntılarını dinledi. Ardından bir çay bahçesine giren Bakan Boynukalın, burada gazetecilere ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulundu.Mardin'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, "Mardin'e geldiğimizde kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Son zamanlarda terör meselelerinden dolayı ciddi anlamda esnafın yaşadığı sıkıntılar var. Güvenlik-özgürlük dengesi üzerinden birçok şeyin tartışıldığı bir zeminin üzerindeyiz. Burada esnafımızı ziyaret ederken de bu meselelere çok fazla dikkat çekildiğini gördük. Allah'ın izni ile ekonomi canlanıyor, fakat oradaki mücadele noktasında ciddi anlamda buradaki vatandaşımızı vuruyor. Gençlik merkezimizi ziyaret ederken de aynı meseleler konuşuldu. Tabi terör her boyutu ile gençleri ilgilendiren bir mevzudur. Dağa katılım noktasında terör örgütünün hedefinde olan gençlerdir. Terörle mücadele noktasında emek veren insanlar tamamen gençlerdir. Bizler de bu noktada gençleri spora, sivil toplum çalışmalarına, sanata ve kültüre ne kadar onları yönlendirebilirsek kardır. Gençlik merkezimizde bu anlamda çalışma yaptığımız yerlerin başında geliyor. Mardin ziyareti; bizim için çok kıymetli, değerli ve faydalı olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.