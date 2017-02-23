23.02.2017 16:25:37

Bakan Yardımcısı Alpay Şehzadeler'i ziyaret etti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Sivil Dayanışma Platformunun düzenlediği konferansa katılmak üzere Manisa'ya gelen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve beraberindeki heyeti Şehzadeler Belediyesinde misafir etti. Yapılan ziyarette ağırlıklı olarak 16 Nisan Halk oylaması konuları konuşuldu.

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Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Sivil Dayanışma Platformunun düzenlediği konferansa katılmak üzere Manisa'ya gelen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve beraberindeki heyeti Şehzadeler Belediyesinde misafir etti. Yapılan ziyarette ağırlıklı olarak 16 Nisan Halk oylaması konuları konuşuldu.Manisa Sivil Dayanışma Platformunun düzenlediği konferansa katılmak üzere Manisa'ya gelen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve beraberindeki heyet Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret etti. Yapılan ziyarete Bakan yardımcısının yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Ali Aşlık, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat, Sivil Dayanışma Platformu üyeleri Mustafa Dağcı ve Mehmet Şahin katıldı. Yapılan ziyaret nedeni ile Bakan Yardımcısı ve heyete teşekkür eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Değerli Bakan yardımcımız ve beraberindeki heyeti Şehzadeler Şehrinde, Fatih'in şehrinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tüm hemşerilerimizin bildiği gibi 16 Nisan'da bir halk oylaması var. Manisa Sivil Dayanışma Platformunun Bedesten'de tertip ettiği konferansta Cumhurbaşkanlığı sistemi konuşulacak ve halkımıza bilgilendirme yapılacak. Bu noktada değerli Bakan Yardımcımız Şuan Alpay ve değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak biz yen bir belediyeyiz. Zorlu bir kurulum süreci geçirdik. Bu nokta da hükümetimizin bizi ciddi katkıları oldu. Sayın Bakanımızın şahsında Şehzadeler halkına vermiş olduğu hizmetler nedeni ile hükümetimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hükümetimizin desteği ile şehrimize daha güzel hizmet edebilmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz. Şehzadeler halkının 16 Nisan'da halk oylamasına ciddi bir Evet oyu vereceğine inanıyorum. Manisa'nın Türkiye ortalamasının üzerinde Evet diyeceğini düşünüyorum. Bir Belediye Başkanı olarak her kesimden insanlarla bir araya geliyoruz. Milletimiz istikrardan yana olacağını ifade ediyor. 16 Nisan'da güzel bir neticeyi inşallah Ankara'ya iletmek bizlere nasip olacak" dedi."Şehzadeler'den ve Türkiye'den evet çıkacağına inanıyorum"16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı sistemi halk oylamasında Türkiye genelinde evet oylarının yüksek çıkacağına inandığını ifade eden Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "Bugün Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili bir konferansa katılmak üzere geldiğimiz Manisa'da Şehzadeler Belediyemizi de ziyaret ediyoruz. Bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Manisa'ya geldiğimizde bir bayram havası olduğunu gördük. Hepiniz Sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyorsunuz. Rabbim sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımız ile buluşturup bayram havasında bir buluşma olmasını nasip etsin inşallah. Rabbim uzun yıllar boyunca Cumhurbaşkanımıza bu ülkeye Cumhurbaşkanı olarak, Devlet Başkanı olarak hizmet etmeyi nasip etsin inşallah. 16 Nisan' da bir Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili bir halk oylaması var. Bizler bu Halk oylamasında evet oylarının yüksek çıkması için çaba sarf edeceğiz. Bizlerin arzusu bu ülkenin yoluna büyük ve güçlü bir Türkiye olarak devam etmesidir. Yapılacak olan halk oylamasında hem Şehzadeler'de hem de Türkiye' de evet oylarının yüksek oranda çıkacağına hem inanıyorum hem de ümit ediyorum" diye konuştu.