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Bakan Tüfenkci, Tarım Platformu üyeleri ile bir araya geldi
17.02.2017 22:58:39

Bakan Tüfenkci, Tarım Platformu üyeleri ile bir araya geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da Tarım Platformu üyeleri ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da Tarım Platformu üyeleri ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinledi.

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde gerçekleşen toplantıda ilk olarak söz alan Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, sorun ve önerileri dile getirdi. Daha sonra söz alan Bakan Tüfenkci ise tarım sektöründe yaşanan gelişmeleri ve hükümet olarak uygulanan politikalar hakkında bilgiler verdi.

Hükümet olarak aldıkları tedbirlerle kırmızı etin gerek ithalat ve yetiştiriciliğinde milli bir tarım politikası oluşturduklarını ifade eden Tüfenkci, "Aldığımız tedbirlerle kamuoyunun yakından izlediği gibi et fiyatlarındaki oynaklığı gidermiş durumdayız, stabil hale getirmiş vaziyetteyiz. Politikalarla zaman içerisinde yerlilik oranını arttırdığımızda et fiyatlarının da düştüğünü göreceksiniz" dedi.

Havza bazlı tarım desteği ile hayvancılıkta bölgelere uygun destekler vermeye başladıklarını kaydeden Bakan Tüfenkci, bölgelere verilen ekstra desteklerle tarımı bölgelere göre ve coğrafi yapılarına göre geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Malatya'da organize hayvancılık sanayi bölgesinin de faaliyete geçmesi ile hayvan yetiştiriciliğinin ve ticaretinin bir başka boyutunun kentte yaşanacağını kaydeden Tüfenkci, "Geçtiğimiz günlerde yetiştiricilerimizin arpa ihtiyacını karşılamak adına Türkiye Mahsul Ofisi ile görüşerek burada satışların başlamasını sağladık. Böylece suni fiyatların önüne geçmiş olacağız. Besiciler ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin Türkiye ortalamasının altında arpalarını almalarının önünü de açmış olduk" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci ayrıca alınan kararla çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kefalet Kooperatiflerine olan borçlarının da yeniden yapılandırıldığını belirterek, "Borçları 5 yıl süreye yayarak yeniden yapılandırdık ve faiz oranlarını minimum düzeyde tutuk. Biz istiyoruz ki özellikle Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeten bir konuma gelmesini istiyoruz. Ülkenin coğrafi konumuna baktığımızda gerek küçükbaş gerek büyükbaş yetiştiriciliği konusunda ovalar ve yaylaların rantabl şekilde hayata geçirilmesi ile yetiştiricilerin buralardan faydalanmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

16 Nisan'da yapılacak olan yeni Anayasa değişikliği referandumu ile ilgili de konuşan Bakan Tüfenkci, "Umut ediyoruz ki millet kararını 'evet' olarak vermiş durumda. Millet kendine havale edilen konularda her zaman en doğruyu veriyor. 16 Nisan'da da milletin kararı tecelli edecek ve Türkiye yepyeni bir hükümet sistemine uyanacak" şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci daha sonra Malatya Tarım Platformu üyeleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemek sonrası Bakan Tüfenkci sektör temsilcileri ve yetiştiricilerin sorun ve önerilerini dinledi.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı da katıldı.
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