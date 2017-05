06.05.2017 19:38:57

Bakan Tüfenkci'den Yeni Malatyaspor'a moral ziyareti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Belki sezon başında hiç kimse, futbol otoriterleri Evkur Yeni Malatyaspor'un şampiyon olacağını, yönetimde şampiyonluğa oynayacağına ihtimal vermiyordu. Ama sizlerin inancı, kulübün inancıyla beraber siz bu takımı şampiyonluğa götürüyorsunuz. Bugün itibariyle de siz ligin liderisiniz ve 2 puan öndesiniz" dedi.Bakan Tüfenkci, Vali Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, kamu kurumlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Evkur Yeni Malatyaspor'un tesislerini ziyaret etti.Ziyarette konuşan kulüp başkanı Adil Gevrek, "Sayın bakanımıza ve değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Bizler hem Malatyaspor olarak, teknik heyet, futbolcular olarak iyi günde de kötü günde de her zaman bakanımızı, belediye başkanımızı, herkesi yanımızda gördük. Bugün de çok şükür kötü günde değiliz. Çıkmış olduğumuz şampiyonluk yolunda birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir camia olarak, camialar hep birlik ve beraberlik olursa başarı gelir. Biz bir mağlubiyet aldık, sanki her şey bitmiş gibi maalesef böyle bir algı oluştu. Ama sayın bakanımızın da bize inanarak ve güvenerek bugün gelip bizlere moral vermesinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz bu futbolcu kardeşlerimize inanıyoruz. Teknik heyetimize, futbolcu kardeşlerime hepsine gönülden inanıyorum. 57 puanla onlar getirdi buraya. Onlarda her şeyin farkındalar. Vermiş oldukları emekleri, çıkacak bundan sonraki 3 maçta da Allah'ın izniyle inşallah Adana Demirspor maçıyla başlayıp, bu şehir hak ettiği yerde olacak, Süper Lig'de olacak" dedi.Bakan Tüfenkci ise, "Başta teknik direktörümüz olmak üzere bütün teknik ekibe ve futbolcu kardeşlerime, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten vermiş olduğunuz mücadelelerle özellikle mütevazi bir takım ama çok iddialı bir şekilde sahada yapmış olduğunuz mücadelelerle, belki sezon başında hiç kimse, futbol otoriterleri Evkur Yeni Malatyaspor'un şampiyon olacağını, yönetimde şampiyonluğa oynayacağına ihtimal vermiyordu. Ama sizlerin inancı, kulübün inancıyla beraber siz bu takımı şampiyonluğa götürüyorsunuz. Bugün itibariyle de siz ligin liderisiniz ve 2 puan öndesiniz. Bunun için ayrı ayrı bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugünlere bu takımı sizler getirdiniz, teknik heyet getirdi, yönetim getirdi. Dolayısıyla sizler her biriniz karakter sahibi insanlarsınız. Karakterini ortaya koyan futbolcularsınız. Her biriniz maça çıktığınızda bu bilinç içerisinde sahaya varınızı yoğunuzu koyarak gerçekten takımı bugüne kadar sırtladınız, onun için her birinize bugün özellikle teşekkür ediyorum. Bizler canı gönülden her zaman yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu takım şampiyon olsa da olmasa da şimdiden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Samimi olarak bunu söylüyorum. Her biriniz kalite olarak bu ligin üzerinde futbolcularsınız. Bunu da samimi olarak söylüyorum. Siz bu takıma emek verdiniz, sırtladınız ve bu emeğin yerde kalmasını bizler arzulamıyoruz, istemiyoruz ve sizlerin de bunu arzulamadığınızı biliyoruz. Her şey bizim elimizde, sizlerin elinde. Bandırmaspor maçının kaybedilmesi, diğer maçların kazanılmasını, kaybedilmesini hiç önemsemiyorum. Önemli olan bizim sezon sonunda nerede olduğumuz. Ben aynı zamanda iyi bir lig takip eden insan olarak, futbolu izleyen olarak söylüyorum; şu anda geldiğiniz noktada bütün futbol otoriterleri Yeni Malatyaspor'un gücünü tartışmıyor, bu önemli. Her maçta artık en büyük takım siz olarak sahaya çıkıyorsunuz. Onlar sizinle ayrı bir motive oluyorlar. Bunu be bakan düzeyinde de sizin mücadele ettiğiniz Eskişehir ve Sivas'ın da kabine de bakanları var, bakanlarla da konuştuğumuzda her birisi zihnen Yeni Malatyaspor'un şampiyon olduğunu kabul etmiş durumda. Ama ikinci kim olur onun mücadelesini yapıyorlar. Biz bunu oyunumuzla gösterdik, sizler sahada oyununuzla gösterdiniz. Kimsenin tahmin etmediği maçları alarak buraya kadar geldiniz. Onun içinde bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.Takım şampiyon olsa da olmasa da bize yaşattıklarınız için peşinen her birinize, hocamıza teşekkür ediyoruz. Çünkü bu zevki 27 haftadır lideriz, hep lider olarak gittik. Dolayısıyla bu önemli bir başarı. İnşallah son 3 maçta da yine sizlerin gayretiyle, yine sizlerin ortaya koyacağınız performansla, kariyerlerinize her biriniz 1. Lig şampiyonluğunu eklemiş olacaksınız ve bu sevinçle de biz sezon sonunda her beraber buraya gelip bunu kutlayacağız" diye konuştu.Tüfenkci, Bandırmaspor maçı sonrası yaşanan olaylara da değinerek, "Bandırmaspor maçından sonra yaşananlar, bir takım sözler veya tavırları hiç önemsemeyin. Bu her yerde olur, siyasette de öyle olur. Bu her yarışmalı işlerde bu tür sıkıntılar var ama bunu Malatya'nın bütününe şamil etmek, Malatyalılar böyle düşünüyor anlamında asla ve asla düşünmeyin. Biz, biraz öncede ifade ettiğim gibi sizleri seviyoruz ve bu anlamıyla da sizlerin bugüne kadar yapmış olduğunuz çabalardan ve emeklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası sizlere, arkadaşlarımıza kalmış. Strese girmeden, bunu bir baskı olarak almadan siz zaten her maçı final havasında oynayacak tecrübeye sahip insanlarsınız. Dolayısıyla her maçın kendine has karakterini ortaya koyarak, adım adım sonuna erişiriz diye düşünüyoruz. Netice itibariyle buraya kadar sizler getirdiniz bundan sonrasını da sizler getireceksiniz" ifadelerini kullandı.Bakan Tüfenkci daha sonra beraberindekilerle Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde takımın antrenmanını ziyaret etti.Teknik Direktör İrfan Buz ve takım kaptanı Sedat Ağçay ile bir araya gelen Bakan Tüfenkci, taraftarlar ile futbolcuları bir araya getirerek, Bandırmaspor karşılaşması sonrası Malatya'da yaşanan tatsız olayları tatlıya bağladı.Taraftarlar idman sahasında teknik direktör İrfan Buz ve futbolculara çiçek takdim ederek, Adana Demirspor maçı öncesi futbolculara moral verdi.