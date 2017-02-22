SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bakan Tüfenkci'den bankalara uyarı
22.02.2017 17:40:47

Bakan Tüfenkci'den bankalara uyarı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sicil affına rağmen kredi vermekte direnen bankaları uyararak, 'Kredi vermeme noktasında direnen bankalar va

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sicil affına rağmen kredi vermekte direnen bankaları uyararak, "Kredi vermeme noktasında direnen bankalar varsa o noktada da gereğini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CNN Türk'ün canlı yayınında katıldığı programda sebze ve meyve fiyatlarını ucuzlatacak, hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyacak formülü anlattı. Tüfenkci, sicil affına rağmen kredi vermekte direnen bankaları ise uyardı. Sebze ve meyveyi ucuzlatacak formül Bakan Tüfenkci, sebze ve meyve fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün ilgili bakan arkadaşlarımız ve bürokratlarımızla beraber Merkez Bankamızın sekretaryasında Gıda Komitesi'nin toplantısı vardı orada da sebze meyve fiyatlarına yönelik sunumlar yapıldı. Kararlarımızı gözden geçirdik. Türkiye'de üreticinin de tüketicinin de kazanacağı bir sistemi oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Bu o kadar kolay değil çünkü sektöre baktığımızda kayıt dışılığının yaygın bir şekilde olduğu, arada aracıların çok fazla olduğu bir sektörden bahsediyoruz. Özellikle üreticilerin ürünü ekimden toplanmasına kadar bir takım kurallara dikkat edilmesi gereken bir sektör. Biz neler yapacağız, o toplantıda şunu konuştuk ve inşallah önümüzdeki toplantıda kararını verip uygulamaya geçeceğiz artık. Özellikle sebze ve meyvede küçük ölçekli üreticileri kooperatifler, üretici birlikleri veya büyük şirketler vasıtasıyla onları sözleşmeli üretim yapabilir hale getireceğiz. Kooperatifler için üyelerinden ürün alıp onları tasniflendirilmesi sınıflandırmasını ve standarttı belirlenmiş usulüne uygun kaplarla tüketiciye ulaştırılmasını ve bu taşınmada da soğuk zincir içerisinde taşınmasını istiyoruz. Hallerde mutlaka soğuk hava depolarını zorunlu olmasını istiyoruz. Bunun için de sadece düzenlemede zorunlu hale getirmek yetmez bunu teşvik mekanizmalarıyla da desteklemek istiyoruz. Pazar yerlerinin modernize edilmesi, disipline edilmesi ve buradaki kayıp-kaçak oranını düşürmek ve tüketicinin ucuz fiyatlarla mal almasını sağlamak istiyoruz. Domatesin 10 çeşidi var biberin patlıcanın da aynı şekilde. Bunların da sınıflandırılması fiyatlandırılması ve tadı da farklı. Dolayısıyla salçalık domates üretenle başka bir cins domates üretenin aynı kefede olmaması için kafa karışıklığını gidermek lazım."

FİRE ORANLARININ DÜŞÜRÜLMESİ

"Bizim üzerinde ısrarla durduğumuz yaş sebze ve meyvede fire oranlarını düşürmek istiyoruz" diyen Tüfenkci, "Türkiye'de sebze ve meyvelerin bütün ticareti 100 milyar civarında bunun en az yüzde 25'nin fire olarak düşündüğümüzde 25 milyarlık ürünü çöpe atıyoruz ve bu tüketiciye maliyet olarak yansıyor. Biz bu aldığımız tedbirlerle yüzde 25'leri yüzde 10'lara düşürürsek Türkiye'nin 15 milyar kazancı olduğu gibi tüketiciye de ucuz sebze ve meyve olarak yansıyacak. Bunun mevsimsel etkileri de var. Sadece bizim bakanlık değil Tarım Bakanlığı Üretim Havza Bazlı Desteklerle üretimin ne kadar olması gerektiğini, Ekonomi Bakanlığı'nın ithalatı kontrol etmesiyle sağlamış olacağız" ifadelerine yer verdi.

"KİŞİNİN KREDİBİLETİSİ ZAYIFSA ONA BİR ŞEY DEMİYORUM AMA..."

Bakan Tüfenkci, 2017 yılında beyaz bir sayfa açtıklarını ve sicil affını getirdiklerini sözlerine ekleyerek, "Bu affı getirirken bankalar birliği ile ortak çalıştık ve onların istediği metni yasallaştırdık. Bunu niye yaptık özellikle sicil affı işlesin diye. Şimdi şikayetler de almıyoruz orada özellikle yapılandırma ve ya kredisi çıktığı halde kredi vermeme noktasında direnen bankalar varsa o noktada da gereğini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu konuda gerçekten katıyız biz istiyoruz ki bankalar sicil affı konusunda talepleriniz doğrultusunda biz bunu gerçekleştirdiysek siz de bunu uygulamak zorundasınız uygulamanız gerekir. Kişinin kredibiletisi zayıfsa ona bir şey demiyorum ama sicil affı noktasında onu hayata geçirmek zorundasınız. Ama yapılandırma istiyorsa ve yapılandırmanın şartlarını taşıyorsa sizin ona yardımcı olmanız gerekir. Eğer geçmişte çeki ödememişse sonradan onu ödemişse zaten yasanın aradığı şartları gerçekleştirmiş oluyor ve 10 gün geciktirdi evet zaten sicil affı da bunun için var. Onun için biz burada esnafımıza, sanayicimize, ihracatçımıza veya üreticimize bu noktada sicil affı konusunda direnen bankalar varsa buradan sizin aracılığınız ile ben seslenmek istiyorum. Bizlere ulaşsınlar bizlere yazsınlar bizlere bildirsinler bizlerde gereğini yapalım" dedi.
    YORUM YAZ
Beştepe'den İran'a yanıt geldi!
'Erbakan Hocaya git, istifa etmesini söyle'
Menfez paşası Zekeriya Kuzu domuzlarla mı kaldı?
'Almanya'daki Türk cinayetleri davasının tanıkları birer birer ölüyor'
Başbakan: İki başlılık olmaz, irade tek olmalı
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
Efsane Matrix filminin kamera arkası görüntüleri!
Suudi Arabistan'dan Rakka kararı!
Erdoğan'a suikast timindeki Sarıbey: Ölüm makinası olarak yetiştirildim
Dünyanın 'Trumputin' kaygısı
'Bahçeli'nin hatrına idam gelir mi?'
İnsan kulağının üzerinde yer alan delik nedir?
'Necdet Özel döneminde orduyu kıpırdatmak mümkün olmadı...'
TSK'da başörtüsü yasağı kalktı!
İran'dan Türkiye'ye Suriye tehdidi!
'Yeni bir 28 Şubat geliyor'
Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili açıklama
Kıbrıs görüşmelerinde kriz devam ediyor! Türk tarafından yeni karar!
Menbiç ve Rakka açıklaması
Irmak bebeğin babası cinnet getirdi!
CIA Suriyeli muhaliflere askeri yardımı kesti!
Feyzioğlu: Anayasa değişikliği eyalet sistemini getirir
ABD: Rusya Kırım'ı vermezse yaptırım sürer
PYD'li isim özel uçakla ABD'ye gitti: Sır ziyaret!
Kılıçdaroğlu mu daha iyi bozkurt yapıyor Yıldırım mı?
Fatih’te sahte içki ele geçirildi
Fatih’te sahte içki ele geçirildi
İstanbul Fatih'te sahte içki üretilen bir iş hanına yapılan operasyonda yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi.
22.02.2017 17:30:26
WhatsApp'dan Snapchat özelliği
WhatsApp'dan Snapchat özelliği
Uçtan uca şifrelenecek denilen yeni durum özelliği ile WhatsApp durumunuza aynı Snapchat'teki gibi fotoğraf ekleyebileceksiniz.
22.02.2017 17:27:21
Tunus'ta 'seçmeli Türkçe derslerine devam' kararı
Tunus'ta 'seçmeli Türkçe derslerine devam' kararı
Tunus Eğitim Bakanlığı geçen yıl kademeli olarak kaldırılmasına karar verdiği liselerde seçmeli Türkçe dersini yeniden öğretim programına aldı.
22.02.2017 17:18:31
Afrika Birliği Güney Sudan için harekete geçiyor
Afrika Birliği Güney Sudan için harekete geçiyor
Birliğin Güney Sudan Yüksek Temsilcisi Konare, artan çatışmalarla insani krizin sona ermesi için Güney Sudan makamları ve bölge hükümetleriyle görüşecek.
22.02.2017 17:10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öldürmeyen her darbe güçlendirir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öldürmeyen her darbe güçlendirir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müteahhitler Birliği ödül töreninde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, ''İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz ülkemize, milletimize, iş adamlarımıza, müteahhitlerimize inanıyoruz. 15 Temmuz bir kez daha göstermiştir ki öldürmeyen her darbe güçlendirir'' dedi.
22.02.2017 17:05:37
İstanbul'da sahte içki operasyonu
İstanbul'da sahte içki operasyonu
Fatih'te, boş bir iş hanında sahte içki üretildiğini belirleyen polis ekiplerince operasyon düzenlendi.
22.02.2017 17:04:45
Türkiye, Cibuti'de okul açacak
Türkiye, Cibuti'de okul açacak
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Cibuti'de bir okulun temelinin atılacağını bildirdi.
22.02.2017 17:00:02
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'de bir anket daha!
AK Parti'de bir anket daha!
Reuters: ABD destekli SDG Deyr-i Zor'a girdi
Reuters: ABD destekli SDG Deyr-i Zor'a girdi
'Yeni bir 28 Şubat geliyor'
'Yeni bir 28 Şubat geliyor'
'ABD, hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırıyor'
'ABD, hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırıyor'
Demirtaş'a hapis cezası
Demirtaş'a hapis cezası
Feyzioğlu: Anayasa değişikliği eyalet sistemini getirir
Feyzioğlu: Anayasa değişikliği eyalet sistemini getirir
Müslüman yolcu uçaktan indirildi
Müslüman yolcu uçaktan indirildi
Suudi Arabistan'dan Rakka kararı!
Suudi Arabistan'dan Rakka kararı!
PYD'li isim özel uçakla ABD'ye gitti: Sır ziyaret!
PYD'li isim özel uçakla ABD'ye gitti: Sır ziyaret!
'Necdet Özel döneminde orduyu kıpırdatmak mümkün olmadı...'
'Necdet Özel döneminde orduyu kıpırdatmak mümkün olmadı...'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları