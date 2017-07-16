16.07.2017 15:23:18

Bakan Tüfenkci Bakü'ye gidiyor

Bakan Bülent Tüfenkci, tarihi İpek Yolu'nu canlandıracak olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ni görüşmek üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Üçlü Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nde gümrük işlemleri ve hudut geçişlerine hız verilmesi açısından önem taşıyan konuları görüşmek üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Üçlü Bakanlar Toplantısı'na katılacak. Toplantı sonrasında ortak bildiri yayımlanacak.



Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre toplantıya, Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Aydın Aliyev ve Gürcistan Başbakan 1. Yardımcısı ve Maliye Bakanı Dimitry Kumsishvili katılacak. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ile Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Avrupa ile Asya arasındaki köprü rollerini güçlendirmesi ve her üç ülke gümrük idarelerince yasal ticareti kolaylaştırması beklenirken, yasa dışı ticaretle ortak mücadele edilmesi de hedefleniyor.



"ÜLKELERİMİZİN İŞBİRLİĞİ ÖNEMİNİ DAHA DA ARTIRMAKTADIR"



Bakan Tüfenkci, üçlü toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Gerek Kafkasya'da, gerekse yakın çevremiz olarak niteleyebileceğimiz Karadeniz havzası ile Ortadoğu'da son dönemde yaşanan istikrarsızlık, iç savaş, işgal ve terörist faaliyetler ne kadar zor bir dönemden geçtiğimizin apaçık göstergeleri olarak her gün karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir dönemde Asya ile Avrupa'yı bağlayan en önemli kavşak noktasında yer alan ülkelerimizin işbirliği önemini daha da artırmaktadır. Ülkelerimizin de muzdarip olduğu her türlü terörist ve ayrılıkçı faaliyete karşı hem söylem hem de eylem olarak birbirimizin yanında durmamız bölgemizin istikrarı için elzemdir. Bu çerçevede her üç ülke gümrük idarelerine de yasal ticareti kolaylaştırmak ve yasa dışı ticaretle beraberce mücadele etmek konularında önemli görevler düşmektedir" ifadelerini kullandı.



Projeye çok büyük önem verdiklerinin altını çizen Tüfenkci, "Bu projenin tamamlanmasıyla beraber Çin ile İngiltere'yi demiryolu ile en kısa ve en hızlı şekilde birleştirebileceğiz. Bu muazzam proje ile üretim ve tüketim merkezleri ülkelerimiz üzerinden birbirlerine bağlanmış olacak" açıklamasında bulundu.



Bakan Tüfenkci, açıklamalarına şöyle devam etti:



"Deniz yolundan daha hızlı, kara yolundan daha ekonomik bir alternatif güzergah sunacak olan bu demiryolu ile Asya ile Avrupa arasındaki transit ticaretin merkezini yüzyıllar sonra tekrar tarihi İpek Yolu rotasına kaydırabileceğiz. Bu şekilde ortaya çıkacak zenginlik ve imkanlar da ülkelerimizin ve vatandaşlarımızın refahına hizmet edecektir. Bakü'deki Üçlü Bakanlar Toplantısı'nın sonunda bir de ortak bildiri yayımlanacak. Bildiri ile Kafkasya transit koridorunu desteklemeye yönelik Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları arasında kurulan üçlü mekanizmalara benzer nitelikte gümrük idareleri arasında da üçlü bir mekanizma kurulmuş olacak. Böylelikle tarihi İpek Yolu'nu canlandırmak adına gerçekleştirilen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nde gümrük işlemleri daha kolay ve etkin bir şekilde üç ülkenin işbirliğiyle gerçekleştirilebilecek ve hudut geçişleri hızlanacak."



Öte ayandan, Bakan Tüfenkci, Üçlü Toplantı'nın öncesinde Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Anıt Mezarı'na çelenk koyup, Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret edecek. Tüfenkci, Azerbaycan ziyareti kapsamında Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile de bir araya gelecek.