07.05.2017 15:20:08

Bakan Tüfenkci Akçadağ'da mevlit programına katıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde büyük Mürşid-i Kamil Ali Kara Efendi için okutulan mevlit programına katıldı.

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde büyük Mürşid-i Kamil Ali Kara Efendi için okutulan mevlit programına katıldı.Malatya'nın Akçadağ ilçesi Aşağı Örükçü Mahallesi'nde türbesi bulunan Kadiri Tarikatı şeyhlerinden Mürşid-i Kamil Ali Kara Efendi'nin 46. ölüm yıldönümü nedeniyle Mevlit-i Şerif okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, okunan dualar ve ilahilerle devam etti. Kılınan öğle namazının ardından misafirlere yemek ikram edildi. Binlerce kişinin katıldığı mevlit programına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya 22. ve 23. Dönem Milletvekili Fuat Ölmeztoprak, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ve ilçe belediye başkanları katıldı.