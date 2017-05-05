06.05.2017 00:11:46

Bakan Tüfenkci AK Parti teşkilatı ile buluştu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya geldi. Tüfenkci, başarılarından dolayı teşkilat üyelerine plaket takdim etti.

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya geldi. Tüfenkci, başarılarından dolayı teşkilat üyelerine plaket takdim etti.Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen AK Parti Malatya İl Yönetim Toplantısına katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 16 Nisan'da Türkiye'de bir devrime imza atıldığını söyledi. Türkiye'nin geleceğini inşa etmede teşkilatın büyük gayret gösterdiğini belirten Tüfenkci, "16 Nisan'da sizler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine evet derken aslında bir şey daha yaptınız. Cumhurbaşkanımızı AK Parti ile buluşturdunuz. Hukuki olarak ta fiili olarak da artık Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurucusu olduğu genel başkanlığını yaptığı hareketin başına sizlerin gayreti ile gelmiş oldu bunun içinde sizlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan AK Parti kongresi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fiilen de genel başkan olacağını kaydeden Tüfenkci, "İnşallah onun liderliğinde bu teşkilatlar yeni destanlara imza atacak, yeni çalışma disipliniyle beraber çok farklı noktalara Türkiye'yi taşımış olacak." dedi.Tüm teşkilatın bugünden itibaren 2019 seçimlerine hazırlanması gerektiğini de belirten Bakan Tüfenkci, "16 Nisan geldi, geçti ve yeni bir sisteme geçildi. Geride kalan referandumdan elbette dersler çıkaracağız, hataları göreceğiz" ifadelerine yer verdi.AK Parti olarak sadece Hakk'a ve halka hesap verdiklerini kaydeden Tüfenkci, "Hiçbir kuruma, güce, isme biz Türkiye olarak hesap vermeyiz. Onun için biz birbirimize sarılarak, birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak yeni hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci tarafından AK Parti Malatya İl Yönetim Kurulu üyelerine plaket takdim edildi.Toplantıya Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra Milletvekili Nurettin Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililer katıldı.