30.07.2017 15:01:46

Bakan Tüfenkçi :2019'a ekonomik hedeflerini yakalamış bir Türkiye olarak gireceğiz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Türkiye'nin hain darbe girişimine rağmen 2017 yılına güçlü bir şekilde girdiğini kaydederek, 'İnşallah birliğimizi, beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece 2019'a da gerçekten sağlam adımlarla ve ekonomik hedeflerini yakalamış bir Türkiye olarak gireceğiz' dedi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'nın Yazıhan ilçesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.



Bakan Tüfenkci ilk olarak ilçede yapımı devam eden kültür merkezinde incelemelerde bulunarak merkez hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Merkezi çok beğenen Bakan Tüfenkci daha sonra yapımı tamamlanan yeni Hükumet Konağı'nda hizmet vermeye başlayan Yazıhan Kaymakamlığını ziyaret etti.



Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, daha modern ve Türk medeniyetinin izlerini taşıyan yapıları teker teker hayata geçirdiklerini söyleyerek, ilçeye yakışır bir binanın daha vatandaşların hizmetine girmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.



Bakan Tüfenkci, yapımı tamamlanan Hükumet Konağı üzerinden Kamu İhale Kanunu'nun değişmesi gerektiğine işaret ederek, "Hükumet Konağı'nın yapımına yılar önce başlandı ancak yapımı yeni bitti. Bu, esasında Kamu İhale Yasası'nın değişmesi gerektiğini gösteriyor. Çünkü bu yasadan dolayı, maliyetinin çok altında fiyatlar verenlere ihaleyi vermek zorunda kalıyorsunuz ondan sonra da maliyeti iki veya üçe katlayarak bu binayı bitirmek zorunda kalıyorsunuz. Ve proje değişikliklerine gitmek zorunda kalarak yapıyorsunuz. Bu Kamu İhale Yasası'nın da bu anlamda bir kez daha esasında gözden geçirilmesi gerektiğini de gösteriyor" ifadelerini kullandı.



Bakan Tüfenkci'nin bir sonraki durağı AK Parti Yazıhan İlçe Teşkilatı oldu. Partililerle buluşan Bakan Tüfenkci, ilçeye yapılan yatırımlardan bahsederek, sadece Malatya'nın kalkındırılmasının yetmeyeceğini, Türkiye'nin de kalkınması ve değişmesi gerektiğine değindi.



FETÖ'nün hain darbe girişimine değinen Tüfenkci, "O gün bu faturayı millete ödetmek isteyenler diğer terör örgütleri gibi adalet karşısında, vicdan karşısında hesap verecekler. Onları hep beraber takip ediyoruz. Ama onların ekonomiye de vermiş oldukları bir zarar var. Dolayısıyla bu ekonomik zararın giderilmesi noktasında atmış olduğumuz adımların meyvelerini de 2017 yılında alıyoruz. Baktığımız zaman Türkiye'nin 2017 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını hep beraber görüyoruz. İnşallah birliğimizi, beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece 2019'a da gerçekten sağlam adımlarla ve ekonomik hedeflerini yakalamış bir Türkiye olarak gireceğiz" diye konuştu.



Bakan Tüfenkci AK Parti Yazıhan İlçe Teşkilatı ziyaretinin ardından Yazıhan Belediyesini de ziyaret etti. Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ten ilçedeki yatırımlarla ilgili bilgi alan Tüfenkci, ilçenin taleplerini dinledi.