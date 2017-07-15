15.07.2017 17:24:27

Bakan Tüfenkci: 15 Temmuz'u unutmadığımızı haykıracağız

Bakan Bülent Tüfenkci, '15 Temmuz'u unutmadığımızı, unutturmayacağımızı bir kez daha dünyaya haykıracağız' dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında önemli olayların yaşandığı mekanlarda anma etkinlikleri düzenleneceğini belirten Tüfenkci, bakanlık olarak hem vatandaşlarla bir arada olmak hem de darbe girişimi sonrası gümrüklerde yaşananları hatırlatmak istediklerini söyledi.

Tüfenkci, 15 Temmuz gecesi toplumun bütün kesimlerinin kahramanca duruş sergilediğini anımsatarak, "Esnafımız, sanayicimiz, tüccarımız bu meydanlardaydı. Buralarda sivil direniş ortaya koydular, buralarda şehitler verdik. Vatandaşlarımız yine sabaha kadar nöbet tutacak, 15 Temmuz'u unutmadığımızı, unutturmayacağımızı bir kez daha dünyaya haykıracağız" diye konuştu.