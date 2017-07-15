15.07.2017 15:03:17

Bakan Soylu: Tarih kitapları milletin duruşunu yazacak

İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz'da milletin gösterdiği duruşun tarih kitaplarını yeni baştan yazdıracak şekilde olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sıradan bir yaz akşamıydı. Ama asla sıradan kalamayacaktı" ifadelerini kullandı.

Milletin istiklaline ve mevcudiyetine yönelik saldırıların en alçakça olanına 15 Temmuz gecesi maruz kalındığını vurgulayan Soylu, milletin cesareti, birlik ve beraberliği sayesinde darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını belirtti.

Soylu, yaklaşık 40 yıldır devletin içerisinde yer almaya çalışan karanlık bir yapının, sınırların dışındaki destekçileri ve ortaklarıyla iş birliği içerisinde hareket ettiğini aktararak, Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine, mazlumların sesi olmasına daha fazla tahammül gösteremeyenlerin o gece harekete geçtiğine dikkati çekti.

Hastalıklı zihniyete sahip ellerin millete silah doğrultmaktan çekinmediğini, devlete ateş açtığını ve millete ihanet ettiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi, öncelikli hedeflerden anlaşılmaktadır ki, hedef sadece millettir ve onun iradesidir. Milli iradeyi temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, yine halkın oylarıyla seçilmiş olan Cumhurbaşkanı'nın makamı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, suikast timi gönderilmek suretiyle bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisi ve nihayetinde buraları korumak için görev yapmakta olan emniyet binalarının hedef alınmasının yanı sıra, iradesine bizzat sahip çıkmak için meydanlara inen vatandaşımızın üzerine ateş açılması, mücadelenin kimler arasında geçtiğinin en açık göstergesidir."

"Tarih kitapları milletin duruşunu yazacak"

İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz'da, milletin gösterdiği duruşun tarih kitaplarını yeni baştan yazdıracak şekilde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Meselenin beka meselesi olduğunu idrak edip ne yapması gerektiğini doğru tarif edebilen, mukavemet ve şefkati aynı anda gösterebilen, elindeki bayraktan ve göğsündeki imandan başka bir silahı olmadan tanka, savaş uçağına, helikoptere kafa tutan, tek parolası şehadet olan, korkmayan, sinmeyen bu müstesna millet, liderinin çağrısına uymuş ve üzerinde kurgulanmak istenen bütün oyunları bir anda bozmuştur.

FETÖ ve onun ortaklarının elde edebildikleri tek şey, aziz milletimizin tokadını yemiş ve mağlubiyeti tatmış, geçmişteki yüzlerce güruhtan sadece bir tanesi olarak tarihte geçmiş olmaktır."