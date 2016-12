25.12.2016 23:57:15

Bakan Soylu: Son 300 yılın en önemli dönemindeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Şunu söylemek istiyorum önemli bir dönemdeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şunu söylemek istiyorum önemli bir dönemdeyiz. Son 300 yılın en önemli dönemindeyiz" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle polisevinde düzenlenen toplantıda biraya geldi. Bakan Soylu, somut ve soyut kavramların kendilerine ait bir belirleme takvimi olduğunu belirterek, "Memleketlerin, coğrafyaların, bölgelerin, insanların hatta nebatatın ağacın, şehirlerin soyut ve somut kavramların hemen hemen yaratılanların her birinin kendine ait bir belirleme takvimi vardır. Bizim kültürümüz ve inancımız bu bahsettiklerime Allah'ın belirlediği olarak bakarız. Ülkelerin de insanların da ağaçların da önemli çağları vardır. Biz böyle bir dilim içerisindeyiz. Bu dilime ilk defa hazırlıksız yakalanmadık. Biz buna hazırlıksız yakalanabilirdik. Etrafımızdaki coğrafya yeniden şekillenebilirdi. Nato, Varşova, Amerika ve Rusya arasından çok kutuplu bir döneme gitti. Nüfusu ne olursa olsun bir ülkede bir insanın icadının ortaya koyacağı kazanım o ülkeyi önemli bir yere getirecek bir anlayışın içersindeyiz. Eğer, aynen 80'lerden hemen sonra 90'ların başındaki gibi yüksek enflasyon ile yakalanmış olsaydık, biz elini açıp emekli maaşını veremeyen ülke konumda olsaydık. Kendi bütçesinin yarısından fazlasının faize harcandığı durumda olsaydık. Üniversitelerden mezun olanların ihtiyacı ne olduğu zamanda yakalanmış olsaydık, bugün çok zor durumda kalan bir ülke konumunda idik. Şunu söylemek istiyorum önemli bir dönemdeyiz. Son 300 yılın en önemli dönemindeyiz" dedi."HEDEFLERİMİZ DE VAR EKSİKLİKLERİMİZ DE"İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Geriye doğru dönüp bakalım. Benzin kuyruklarından lastik ayakkabılara kadar. Havalimanlarından alınacak bir biletin bir aylık maaştan fazla olduğu günlere kadar. Veya senin oğlum İmam Hatip Lisesine gidemez diye zihni bir kelepçelenme ruhu içerisinde olduk. Sıkıntılarımız var mı? Var. Hedeflerimiz var mı? Var. Bunu engellemek isteyenler var mı? Var. 2023, 2050, 2071 yılına kadar Avrupa'dan 10 yaş daha güçlüyüz. 81 ilimizde 190'ın üzerinde üniversite açtık. Memleketimizin insan kaynaklarını kaliteli ve rekabet edebilir seviyeye getirmek için. Bugün başka bir tablo içerisindeyiz" dedi."ÇOK FAKTÖRLÜ SÜREÇLE MÜCADELE EDİYORUZ"Soylu, "Türkiye terörle mücadele ediyor. Doğru ancak bir şeyle daha mücadele ediyor. İnsanın standardını kalkındırmak için biz zenginliği ortaya koymak için mücadele ediyor. Tek faktörlü bir süreçle mücadele etmiyoruz. Çok faktörlü süreçle mücadele ediyoruz. Bundan 100 yıl önce Kafkasya'dan ve balkanlardan zorla insan göç ettirdiler. Muş'ta, Adana'da İstanbul'da Amasya, Balıkesir, Niğde, Nevşehir'de de var. Bu coğrafya onlara sırtını dönmedi. Bu coğrafyada yaşayanlarla akraba oldukları için gönderildiler" şeklinde konuştu."BİZ KİMSEYE SIRTIMIZI DÖNMEDİK""15 Temmuz'da hayvanca suçsuz insanları öldürmeye çalışanlarla Bulgaristan'da komşularını katlettirenler arasında bir fark yoktur" diyen Soylu, "Biz o zaman da onlara sırtımızı dönmedik. Selanik'ten gelenlere de sırtımızı dönmedik. Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan kim ne gelmişse evini bağını bahçesini bırakıp bu topraklara geldiklerinde kimse sırtını dönmedi. Özel döneminde belene kamplarından gelenlere biz sizi almayacağız demedik. Peşmergeler sınıra geldiğinde yok demedik. Batı gibi -3-5 kuruşun hesabını yapmadık. Bu bize insanlığımızın göstergesidir. Bunu ne PKK, DAEŞ 80 ihtilali, 28 Şubat, televizyon dizleri bizden alamadı. Ezanımızın ve bayrağımızın altında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Bu millet bazen sabreder, bazen başını önüne eğer, ferasetli bir milletir. Bu milletin kardeşliği kalu beladan gelen kardeşliktir. Bizi batı anlayamaz, bizi dünya da anlayamaz. Birbirimize olan kardeşliğimiz sevgimizi anlayamaz. Bizim ağrı dağına çiçeğe baktığımızda neyi gördüğümüzü anlayamaz. Biz onlar gibi değil, mezarlarımıza gidip mezarlarda geçmişimizi bir borç olarak eda edecek bir milletiz. Bir kadirşinas bir milletiz. Kendi inancı ile zikredilen bir milletiz. 15 Temmuz'da selaları onlarda gördüler. Biz bir medeniyetin parçasıyız. O medeniyette, Balkanlar, İran, Suriye, Kafkaslar var" diye konuştu."ARTIK BOYUN EĞEN BİR TÜRKİYE YOK"Bakan Soylu, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını ifade ederek, "Boyun eğen Türkiye yok. Bunu her adımızda görüyoruz. Tedbirli atıyoruz. Gücümüzün ölçeğinde atıyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz. Bunu milletimizle başarıyoruz. 14 yıldır Türkiye'nin öz güveni önemli ölçüde kendine gelmiştir. Avrasya tünelini sadece insanlarımız rahat geçsinler diye yaptık mı? Yaptık. Bunu yapamazsınız diyenlere inat yaptık. Güçlü bir Türkiye'nin bayrağını salmaya devam edeceğiz. Muhakkak bir yerde yanlışımız oldu. Bunu telafi etmek hepimize düşüyor. Burada bu milletin birlikteliğinin en önemli hamur Müslümanlardır. Bu bölgede bu coğrafyada farklı ideolojilerle birlikte 13-14 yaşındaki kızları dağlara çıkarıp, 60 yaşındaki adamlarla birlikte fotoğraflamak, ne demektir. Buna bir insan olarak tahammül edemiyorum. Biz onlara kıyamıyorum. Bunlar iyi bir insan olsunlar diye çaba sarf ederken, demek ki bir yerde eksiğimiz var. Burada hepimize çok iş düşüyor. Çok gayret edip, az yiyip, az uyuyup çok çalışmak zorundayız. İyilikleri anlatacağız. Kötülüklerden sakınacağız. Bunun üzerinden gidersek Allah bize yardım eder. İşte bir FETÖ meselesi neredeyse bir milleti çaresi bıraktı. Bunu öyle kullanıyorlar ki, öyle bir karşılık almaya çalışıyorlar ki bunu hep birlikte görüyoruz. Bu eksikliklerimizi görmeliyiz. Biz bu coğrafyada istesek de ayrılamayız. Bunu sağlamaya çalışanlar bunu iyi biliyorlar. Sadece bize güç kaybettirmek için nefislerimizi okşayarak bizi güçsüz ve zayıflatmaya çalışıyorlar. Bugün ayakları üzerinde duran 2071'i kendine hedef koyan bir tablo ile karşı karşıyayız. Büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Tek amacımız insanlarımızı sabah uyandığında huzurla işyerlerini açmasıdır. Bizi bugüne kadar şiddetle silahla kimse korkutamadı" diye konuştu."TERÖRLE İLGİLİ OLARAK ENDİŞELENMEYİN"Soylu, "Terörle ilgili endişe etmeyin adım adım ne yaptığımız biliyoruz. Biz buraları cazibe merkezi haline getireceğiz. Burada fabrikalar tütecek. Burada en önemli çalışmalar yapılacak. Bizim bu merhamet elimiz kardeşliğimiz etrafımızda coğrafyaya da huzur sağlayacaktır. Sizden istediğimiz nettir. Türkiye'yi huzursuz etmeye çalışanlara karşı rehberimizin ne olduğunu biliyoruz. Hep birlikte bu coğrafyayı yarına büyük bir azimle taşıyacağız" ifadelerini kullandı.Soylu, konuşmasının ardından STK temsilcileri ve kanaat önderlerinin sorularını yanıtladı.(Hakan Okay - Vahit Olcay / İHA)