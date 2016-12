25.12.2016 00:00:13

Bakan Soylu'dan terör örgütüne: Bahara varamayacaksınız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Buradan Kandil'de aklı bez bağlamışlara söylüyorum; bahara varamayacaksınız' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Buradan Kandil'de aklı bez bağlamışlara söylüyorum; bahara varamayacaksınız" dedi.Çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Siirt'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilik ziyaretinde yaklaşık 4 saatlik güvenlik toplantısının ardından AK Parti il binasına geçti. Bakan Soylu, partililere hitaben yaptığı konuşmada, hükümetin son 14 yılda yaptığı hizmetleri anlattı. Bakan Soylu, "Vatan sadece silahla korunmaz, vatan aynı zamanda siyasetle de korunur. Bunun en son örneğini, en güzel örneğini şurada gecenin bu saatinde ülkesine sahip çıkan, milletine sahip çıkan, geleceğine sahip çıkan, çocuklarına sahip çıkan, Ezanı Muhammedi'nin 'Allahu ekber, Allahu ekber' dediği her dakikada özgürlüğümüzü ve hürriyetimizi hissettiğimiz o ana sahip çıkan, ay yıldızlı bayrağa sahip çıkan Türk'ün Kürt'ün Arap'ın hepsinin kardeşliğine sahip çıkan ak parti teşkilatları da bu vatanın milletin birliğine sahip çıkarak koruyor. Bizim mücadelemiz budur. Bu ülkenin en küçük ilçesinin, mahallesinin dahi, terör baskısı altında geri kalmasına razı olmamız mümkün değildir. Yok eş başkanmış, yok federasyonmuş, yok Kandil'miş, batı dünyasının tepkisiymiş, hiçbirisi umurumuzda değil. PKK'sından FETÖ'süne kadar, adı ne olursa olsun DAEŞ'ine kadar bütün terör örgütleri, bunu kararlılıkla belirtiyoruz ki silinecektir. Sanki PKK terörü bu ülkede her zaman olacakmış gibi insanlarımızın üzerinde korku sindirmeye çalışanlar, neredeler? Alçakça haince bombalı eylemlerle evlatlarımızı şehit etmeye çalışıyorlar. Hani dağlar sizindi, dağa çıkınca kaçacak yer arıyorsunuz" dedi."KANDİL'DE AKLI BEZ BAĞLAMIŞLARA SÖYLÜYORUM"Bakan Soylu, dağlarda barınamayacak olan terör örgütünün kaçacak delik aradığını belirterek, "Buradan Kandil'de aklı bez bağlamışlara söylüyorum; bahara varamayacaksınız söylüyorum size. Orada kalamayacaksınız, orada Türkiye'yi tehdit edemeyeceksiniz ve başkalarının uşağı ve esiri olarak bu milletin fertlerini bir birlerine vuramayacaksınız. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bugün aynısını DAEŞ yapmaya çalıştılar, sınırlarımızı tehdit ettiler. Bizi birbirlerimize düşürmeye çalıştılar. İçeride bir sürü oyunun, bir sürü tiyatronun sahnesini sergilemeye çalıştılar. İşte bugün evlatlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, askerlerimiz orada bir büyük mücadele veriyorlar. Eskidendi o, bekleyelim acaba bize hücum ederlerse kendimizi savunalım. Öyle bir şey yok artık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, başbakanımızı talimatıyla teröre karşı taarruz politikası ortaya koyan bir anlaşışı ortaya koyacağız. Şehitlerimiz ölüyor içimiz yanıyor, her düşen şehit ateşi bizim içimizde kopardığı fırtınalar, bilmenizi istiyorum ki bizi ürkütmüyor ve korkutmuyor. O çocuklarımızın bize emanet ettiği omuzlarımıza sorun olarak yüklediği anlayışla beraber bu terörün tasfiyesini gerçekleştirmek için bizi daha çok kararlı, daha çok iradeli ve daha çok azimli bir hale getiriyor" diye konuştu.İçişleri Bakanı Soylu konuşmasının ardından gençlerle fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşların da sorunlarını dinleyen Bakan Soylu, daha sonra AK Partili ilçe belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatı üyelerinin katılımıyla basına kapalı toplantı yaptı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı şehirde geceyi geçirecek olan Bakan Soylu, sabah erken saatlerinde ilden ayrılacak.(Mehmet Niyazi Deniz/İHA)