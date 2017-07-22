22.07.2017 13:53:47

Bakan Soylu'dan flaş açıklama!

Bakan Süleyman Soylu, ''Yaklaşık 10 aydır bu mahalde 186 terörist etkisiz hale getirdik. Bu önemlidir. Bir terör örgütünden değil, yaklaşık 3 terör örgütünden etkisiz hale getirildi'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Valiliği ziyaretinde Vali Tuncay Sonel'le görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.



Necmettin öğretmene yapılanın hunharca cinayet olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Tunceli gereken cevabı verdi. Hem terör örgütlerine gerekli cevabı verdi, hemde Tunceli'den beklenen cevabı verdi. Tunceli'de biraz öncede de Valimiz, güvenlik kuvvetlerimiz hep birlikte değerlendirme yaptık. Bundan önceki geliş tarihim 1 Marttı, Bugün temmuzdayız. Marttan bugüne Tunceli'de hangi noktadayız Tunceli'de. 1 Martta Tunceli'de yaptığımız toplantıda aldığımız ve almayı planladığımız tedbirlerde hangi noktadayız. Bütün bunları masaya yatırdık ve değerlendirdik. Özellikle bir teşekkür etmek isterim. Hükümetimize, buradaki arkadaşlarımıza ve tüm güvenlik birimlerimize teşekkür etmek isterim. Burada 1 Mart'ta konuştuğumuz tedbirlerin yüzde 90'ınını gerçekleştirdik. Bir kısmını gerçekleştirmişiz, bir kısmını ihale aşamasına çıkarmışız. Bir kısmının yapımının tamamlanmasına erişmişiz. Bu kısa bir süre içerisinde ortaya koyulan iradenin nasıl yansıtıldığının en önemli göstergesidir" dedi.



10 AYDA BU MAHALDE 186 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Terörle ciddi şekilde mücadele edildiğini ve edilmeye devam edeceğinin altını çizen Bakan Soylu, "Bu konuda arkadaşlarımızın büyük bir inancı söz konusu. Bu inancı hep birlikte yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın arkadaşlarımıza olan güvenini tekrar arkadaşlarımıza ilettik. Tekrar bir değerlendirme gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 aydır bu mahalde 186 terörist etkisiz hale getirdik. Bu önemlidir. Bir terör örgütünden değil, yaklaşık 3 terör örgütünden etkisiz hale getirildi. Burada hangi adımı attığımız çok iyi biliyoruz. Bu özellikle Tunceli içinde söylüyorum, ekonomisinin canlanmasına, üniversitesinin bilimle çok daha iyi bir şekilde bir araya gelmesini sonuçlar üretmesini, esnafımızın bereketini çok daha iyi bir şekilde buluşmasına sebebiyet verecek. Gençlerimizi, çocuklarımızın yarınlarına umutla bakabilmesine sebep teşkil edecek. İddiamız ve hedefimiz bellidir, bu iddia ve hedef çerçevesinde yürüyoruz. Memleketin bütün zenginliklerini ve güzelliklerini hep beraber kucaklayacağız. Bunun bir şekilde engellemek isteyenler olacaktır. Buda bu coğrafyanın kaderidir. Ama bu bizim üzerimize biçilmeye çalışılan ve bize aslında hiç uymayan, kültürümüze, insanlığımıza ve medeniyetimize uymayan bu elbiseyi de hep beraber hem kabul etmeyeceğiz, hem de uyan ve yakışan elbiseyi diktik ve dikmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.



"HİÇBİR ALMAN ŞİRKETLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÖZ KONUSU DEĞİL"



Almanya ile ilgili sürece değinen Bakan Soylu, "Türkiye'de hiçbir Alman şirketi ile ilgili herhangi bir araştırma ve soruşturma söz konusu değildir. Türkiye bu konuda özellikle yabancı sermaye konusunda çok uzun yıllardan beri bir çizgi güzergahında yürümektedir. Türkiye sadece kendi yatırımlarına ev sahipliği yapan bir ülke değildir. Aynı zamanda bütün bölge coğrafyasının ulaşım mekanizması ve yeridir. Bunun da farkındayız, bu farkındalığı devam ettiriyoruz. Şu açıktır, kendisi buraya yatırım getirmiş, istihdam üretmiş, Türkiye'ye güvenen bütün yabancı yatırımı sağlayan ülkelerin şirketlerini güvende hissettirmek bizim temel görevimizdir" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE TEHDİT EDİLECEK BİR ÜLKE DEĞİL"



15 Temmuz öncesi ve sonrası özellikle Türkiye'de FETÖ ile ilgili şirketler olduğunu da aktaran Bakan Soylu, "Bunlar Türk şirketleridir. Bunlarla ilgili soruşturmalar, araştırmalar gerçekleştiriliyor. Bunların özellikle tüm dış dünya ile yazışmaları da vardır. Biz başka ülkelere sorarız, başka ülkeler İnterpol üzerinden bize sorarlar, bilgi alma mahiyetinde. Onun dışında Türkiye'nin bu konuda rutin ve stantard işlemler dışında bir işlem söz konusu değildir. Bunun için özellikle Türkiye ile ilgili ben işin güvenlik boyutuyla alakalı değerlendirebilirim. Net olarak ifade etmek istiyorum ki, Türkiye'de yatırım yapan hiçbir şirketle ilgili soruşturma ve araştırma söz konusu değildir. Bunun üzerinden Türkiye'yi bir alana hapsetmek, hareket kabiliyetini daraltmak isteyenler varsa, yıllardır ticaret partnerliğini yaptığımız ülkelerde bu konuda kendi sorumluluklarını ortaya koymalıdır. Beklentimizi budur. Türkiye ayakları üzerinde duran bir ülkedir, tehdit edilecek bir ülke değildir. Kolay kolay vazgeçilebilecek ve kolay kolayda vazgeçecek bir ülke değildir" diyerek sözlerini noktaladı.