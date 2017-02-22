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Bakan Soylu: 'AK Parti sadece siyasi parti olsaydı...'
22.02.2017 21:53:32

Bakan Soylu: 'AK Parti sadece siyasi parti olsaydı...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'AK Parti sadece siyasi parti olsaydı, önüne çıkan engeller karşısında oturur, dünyevi hesaplarla yarına gitmenin hesa

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "AK Parti sadece siyasi parti olsaydı, önüne çıkan engeller karşısında oturur, dünyevi hesaplarla yarına gitmenin hesaplarını yapardık'

Bazı temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ak Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. AK Parti'nin sadece meclisteki bir siyasi parti olmadığını belirten Bakan Soylu, 'AK Parti eli nasırlı köylü, işçinin, memurun, gencin yaşlının ve esnafın sesi, medeniyetin dili, dünyanın herhangi bir yerindeki mağdur ve mazlumların adresidir. Eğer sadece siyasi parti olsaydı, önüne çıkan engeller karşısında oturur, dünyevi hesaplarla yarına gitmenin hesaplarını yapardık. Şu çok nettir, geçtiğimiz süreçlerin hepsini hepimiz biliyoruz. Ama bakın dimdik ayaktayız. Size yan gözle bakanlar sizi beğenmeyenler, bunlar iktidarı yürütemez diyenler ve bu milletin üzerinde sürekli hak sahibiyiz diyenlere karşı hiç bir zaman eğilmediniz, bükülmediniz, geri adım atmadınız. Bugün bunları diyenlere karşı ay yıldızlı bayrağımızı nazlı nazlı dalgalandırarak ayaktayız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL'

'Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını, AK Partinin iktidara gelmesinden sonra Türkiye'nin dünyadaki konumunun çok değiştiğini vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün biz IMF kapısında ne olur para verin de emeklimizin maaşını verelim diyen bir ülke değiliz. Bunu sizler sağladınız. Hem de bunu, topla tüfekle değil, büyük bir tutkunlukla sağladınız. Bize tepeden bakıp temel hak özgürlükleri vaat edenlere, aba altından sopa gösterenlere, 15 Temmuz'da sesi çıkmayanlara, demokrasiyi de millet sevgisini de öğrettiniz. Sizlere minnettar ve müteşekkiriz. Sadece biz değil gelecek neslimiz de müteşekkirdir. Bilmenizi istiyorum ki çok badirelerden geçtik. Türkiye'yi daha iyi noktalara taşımak için tüm odaklara karşı dik durarak vakarla ve anlayışla çalıştık. Bizi terbiye etmeye çalıştılar. Bu ülkeyi biz idare ederiz siz yönetirmiş gibi görünürsünüz, istediğimiz zaman koltuğa oturtur, istediğimiz zaman kurduğumuz sistemle sizi rezil ederiz diyorlardı. Aynısını Menderes'e, Özal'a, Ecevit'e, yaptılar. Herkese istediğimizi yaparız diyorlar" diye konuştu.

'CHP HEP 1 İLERİ İKİ GERİ'

Birlik beraberlik mesajları veren Soylu, CHP'yi eleştirdi. Soylu, 'Türkiye'deki insanları geçmişte sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt diye birbirlerine düşürmeye çalıştılar. Artık insanlarımız birlik ve beraberlik içerisinde bu oyunlara düşmeyeceğinin herkesin bilmesi gerekir. AK Parti, dışarıda siyaset yapmayın gelin beraber olun, gücünüzü birleştirelim diyerek, notunu yüzde 34 bandından yüzde 50'nin üzerine çıkarmıştır. Sürekli büyümüş, herkese kollarını açmış. Hizmet yaparken kimseye ayrım yapmamıştır. AK Parti bunu yaparken, Türkiye'nin hep muhalefetinde kalmış, milletin hiç bir zaman onayını alamamış, kutuplaştırma eleştirisi yapan CHP ne yapmış? Hep 24-25, bir ileri iki geri. Milletten 1 fazla oy alamadan, kendisini belirli alana hapsetmiş. Niye iktidar için milletin kapısına gidip, ey insan senin oyuna ihtiyacım var neden diyemiyorsun. İktidara gelememişsin, birileri seni darbeyle iktidara getirmiş, muhalefet olamamana rağmen iktidarı vermişler, kutuplaştırmışsın, siyasal gerginlikle suçlamışsın. Bir sürü kumpas ve hilenin içinde olmuşsun. Milletimizin duygularını ve geleceğini düşünmeden siyasi hayatını sürdürmüşsün. Milleti kucaklayan bir anlayış ortaya koymadan siyasi anlayış ortaya koymuşsun' şeklinde konuştu.

Referandum sistemiyle ilgili partililere bilgi veren Soylu, 'Siyaseti bir araya getirebilen, çok uç düşünceleri itip, Türkiye'nin normalini iktidara getirecek olan sistemin adıdır. Eğer güçlü bir siyasi istikrar olmasa 3-4 yıldır karşılaştığımız olaylar karşısında diz çöken bir ülke olurduk. Biz ilk sıçramamızı yaptık. İkinci sıçramamız için bu sistem gerekir. Bu sisteme karşı çıkanların bir kısmı siyasi olarak buna karşı olabilir ama bir kısmı da Türkiye'nin zenginleşmesinden, insanın rahat olmasından rahatsız olmaktadır. Bizim milletimiz gördüğü zaman resmi anlayacak bir akla sahiptir. Şimdi mühür bizim elimizdedir. Geleceğimizi oylayacağız. Onlar istediklerini söylesinler, dün de söylediler. Nelere sığındıklarını, güçleri ve elleri yetmeyince darbeye sığındıkları halen aklımızda. Bu ülkenin tapusu millettedir efendiler. Bunu anlayın. Milleti hiçe saydıkları için milletin tapusunu çalmak istediler. İkiyüzlü bir anlayışın içinde olmayın. Siz kimlerle berabersiniz biliyoruz. Çok açık ve nettir 7 Haziran ve 1 Kasımı yaşadık değil mi? 7 Haziranda terör örgütünün afra tafrasının hepimiz gördük değil mi? Özerklik ilan edeceklerdi. İlçeleri teker teker ele geçireceklerdi. Milletin verdiği oyları istismar ederek başka bir şey inşa edeceklerdi. Eğer o iş öyle devam etseydi, koalisyonlar, HDP'nin tehditleriyle devam etseydi, sürekli kurulan hükümetler nasıl terörle mücadele edecekti? Önemli değil terör, siz merak etmeyin' diyecekler bir taraftan da ülkenin bazı bölümlerini işgal ettireceklerdi. Ben bugün içişleri bakanıyım. Onların ne düşündüklerini, ne hesap ettiklerini adım adı takip ediyoruz. Bu ülkenin nasıl huzurunu bozarız, ülkeyi nasıl huzursuzluk çanağı içine iteriz anlayışını ortaya koyuyorlar. Silahlarıyla ve dış güçleriyle bu ülkenin kardeşliğini bozmaya çalıştılar. Ama onların da karşısında dimdik durdunuz" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE TERÖR İLLETİNDEN KURTULACAK'

Türkiye'nin birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerinin terörle mücadele çalışmalarına devam ettiğini belirten İçişleri Bakanı Soylu, 'Ülkemiz terör illetinden kurtarılacak. Dün akşam 14 yaşındaki bir gencin terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. O çocuğu yeri annesinin, öğretmeninin yanıdır. Teröristleri bitirmek istememizin sebebi, bu çocukların büyüyüp özgür bir ülkede yaşayabilmeleri, yarına umutla bakmasıdır. Çocuklarımızı istismar ettirmeyeceğiz, ondan endişe etmeyin" diye konuştu.

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında gerçekleşen programa AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Eski Milletvekili Mehmet Sarı ve partililer de katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programının ardından Gaziantep'ten ayrıldı.

(Orhan Erkılıç /İHA)
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