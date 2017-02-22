22.02.2017 17:33:40

Bakan Şimşek: 'Mevcut sistem krizlere gebe bir sistemdir'

Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşların anayasa değişikliği paketinin içeriğini öğrendikçe çok güçlü bir şekilde destek vereceğini belirterek, 'Vatandaşımız anayasa değişikliği paketinin içeriğini öğrendikçe çok güçlü bir şekilde destek vereceklerdir. Çünkü mevcut sistem krizlere gebe bir sistemdir' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşların anayasa değişikliği paketinin içeriğini öğrendikçe çok güçlü bir şekilde destek vereceğini belirterek, "Vatandaşımız anayasa değişikliği paketinin içeriğini öğrendikçe çok güçlü bir şekilde destek vereceklerdir. Çünkü mevcut sistem krizlere gebe bir sistemdir" dedi.Bir dizi program için Bursa'ya gelen Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, Bursa Valiliğini ziyaret etti. Vali İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun tarafından karşılanan Bakan Şimşek, ardından Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ardından basın mensuplarının referanduma ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Mehmet Şimşek, "Kampanya güçlü bir şekilde daha yeni başlayacak. Hafta sonu partimizin Ankara'da çok güçlü bir toplantısı olacak. Ondan sonra hepimiz sahada olacağız. İyi gidiyor. Sonuçta çok önemli bir dönüm noktası. Türkiye için çok kritik bir karar. Vatandaşımız anayasa değişikliği paketinin içeriğini öğrendikçe çok güçlü bir şekilde destek vereceklerdir. Çünkü mevcut sistem krizlere gebe bir sistemdir. Bugün aynı partiden cumhurbaşkanı, hükümet ama ileride bu sistem devam ederse çok ciddi sıkıntılara gebedir. Hem cumhurbaşkanın çok geniş yetkileri var, hem cumhurbaşkanı halk tarafından doğrudan seçilmiş olacak. Güçlü bir şekilde en az yüzde 50'nin üzerinde bir oyla. Bu taraftan da mevcut yapısıyla bir de hükümet olacak. İster istemez iki başlılığın getirdiği bütün sorunlarla Türkiye karşı karşıya gelecek. Onun için işin bir de bu boyutu var. Bu sistem böyle devam ederse bu sıkıntılar olacak. Değişiklik olmazsa olmazdır şeklinde bakmak lazım. Ben inanıyorum ki milletimiz bu çerçevede değişiklikleri içeriğini anladıkça güçlü bir şekilde destek vereceklerdir. Ekonomi açısından da çok önemli. 65. hükümetiz biz. Cumhuriyet tarihimize baktığımız zaman 20 tane bile olmaması lazım. Ortalama 5 yıllık bir perspektifle baktığınız zaman. Ortalama ömrü 18 ay olan hükümetler. Böyle hükümetler takdir edersiniz ki uzun vadede düşünüp, yapısal sorunları çözüp Türkiye'yi çok daha güçlü bir şekilde küresel rekabette zor taşır. Ortalama ömrün bu kadar kısa olduğu bir hükümet yapısıyla" dedi.