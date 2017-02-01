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Bakan Özlü: 'Türkiye'deki açık teknoloji açığıdır'
01.02.2017 18:04:47

Bakan Özlü: 'Türkiye'deki açık teknoloji açığıdır'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'de teknoloji açığının olduğunu kaydederek, 'Türkiye'deki açık teknoloji açığıdır. Ne zaman ki teknoloji açığımızı kapatırsak o zaman dış ticaret açığımız, cari açığımız da kapanır' dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'de teknoloji açığının olduğunu kaydederek, "Türkiye'deki açık teknoloji açığıdır. Ne zaman ki teknoloji açığımızı kapatırsak o zaman dış ticaret açığımız, cari açığımız da kapanır" dedi.

Bakan Faruk Özlü, ASO Teknik Koleji'ni ziyaret etti. Bakan Özlü'ye ziyaretinde Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı da eşlik etti. Bakan Özlü, dünyada büyük bir dönüşümün söz konusu olduğuna dikkat çekerek, "Artık dünya 4. Sanayi Devrimi'nden bahsediyor. Yine dünya 5'nci süper toplumdan bahsediyor. Mesela Japonya'ya gidiyorsunuz, '5'nci süper toplum' deniyor. Almanya'ya gidiyorsunuz '4'ncü Sanayi Devrimi' deniliyor. Amerika'da ise ileri imalat yöntemlerinden bahsediliyor" ifadelerini kullandı.

"4'ncü Sanayi Devrimi demek nitelikli insan demek"

"Birinci Sanayi Devrimi'ni 100 yıl kadar geriden takip ettik" diyen Bakan Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok şükür 4'ncüde geride değiliz. Aramızdaki fark araştırmalara göre 3.5-4 yıl kadar deniliyor. 4'ncü Sanayi Devrimi demek nitelikli insan demek. Makinelerin birbiriyle konuştuğu, hatta karanlık fabrikalardan bahsedildiği bir dünya var. Böyle bir dünyaya gençlerimizi, çocuklarımızı hazırlamak durumundayız. Türkiye'de eğitimden sorumlu bakanlığımız Milli Eğitim Bakanlığı ancak bakanlığımızın üstünden öyle büyük bir yük var ki, 18 milyon öğrenci, yaklaşık 1 milyona yakında öğretmenimiz var. Bunları yönetmek bir bakanlık için çok kolay değil. En büyük bütçe bu bakanlığımızın, 122 milyarlık bir bütçesi var. Eğitim konusunu sadece Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğuna bırakamayız. Eğitim hepimizin sorunu, dolayısıyla herkes kendi alanında eğitimle ilgili yatırım yapmalı, katkı sağlamalı, Türkiye'de nitelikli, katma değeri yüksek insan yetişmesine katkı sağlamalı."

"Türkiye'deki açık teknoloji açığıdır"

Bakan Özlü, katma değerli ürünlerin üretimine değinerek, "Daha fazla kazanalım. Sanayicimizi 10 dolarlık bir malzeme alıyor. Üzerine 1 dolar ilave edip 11 dolara satıyor. Bunu arzu etmiyoruz. Ne zaman ki biz 10 dolara aldığımız bir ürün üzerine en az 10 dolarlık bir katkı sağlayıp, onu 20'ye satarsak bizim dış ticaret açığımız, cari açığımız kalmaz. Esasen Türkiye'deki açık teknoloji açığıdır. Teknoloji açığımız vardır. Ne zaman ki teknoloji açığımızı kapatırsak o zaman dış ticaret açığımız, cari açığımız da kapanır" şeklinde konuştu.

"Bu tip girişimlerin sayısı artmalı"

Türkiye'de 300 civarında Organize Sanayi Bölgesi bulunduğunu kaydeden Bakan Özlü, "Her bir Organize Sanayi Bölgemiz bu tip girişimlere başlamalı, zaten Milli Eğitim Bakanlığımızda bunu destekliyor. Öğrenci başına 6 bin 500 lira destek verildiği söylendi. Devlet destekliyor. Bu tip girişimlerin sayısı artmalı" dedi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise iyi mühendis ihtiyacından dolayı böyle bir okulun varlığının gerekli olduğuna dikkat çekti.

Konuşmalarının ardından Bakan Özlü, okul içerisindeki atölye ve laboratuvarları gezerek, ASO Başkanı Özdebir'den bilgi aldı.

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