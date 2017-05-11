11.05.2017 21:54:50

Bakan Özlü'den ticari şirketlere yerli otomobil çağrısı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil üretiminde teknoloji kaynaklı bir sorunun olmadığını, ticari sorunun yaşandığını belirtere

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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil üretiminde teknoloji kaynaklı bir sorunun olmadığını, ticari sorunun yaşandığını belirterek, "Türkiye'nin yerli otomobil çalışmasındaki temel kritik nokta teknoloji değil, ticaridir. Bu bakımdan yerli marka otomobile TÜBİTAK'ın değil, ticari şirketlerin öncülük etmesini istiyoruz" dedi.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ensar Vakfında gerçekleştirilen programa katıldı. Burada konuşan Özlü, gerçekleştirilen 16 Nisan halk oylamasının Cumhuriyet tarihinde çok önemli bir inovasyon sağladığını kaydederek, "Hükümet etme sistemimizde yenilik yaptık. İnovasyon gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.Bakan Özlü, 16 Nisan halk oylamasının hükümet sistemlerinde süreçleri kısaltacağını, karar mekanizmalarını hızlandıracağının altını çizdi. Özlü, sanayi yönünden ise çok kapsamlı ve derin sonuçlar elde edileceğini söyledi. Türkiye'nin cari açığının temel sebebinin teknolojik açık kaynaklı olduğunu vurgulayan Bakan Özlü, "Teknoloji üreten bir ülke olmak bizim için bir zorunluluktur, tercih değildir. Türkiye'nin başka yolu yoktur" şeklinde konuştu.Özlü, teknolojide köklü bir değişimi öngören kanun tasarısını hazırladıklarını ifade ederek, "Bu yasayı çıkardığımızda Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke olma yolunda yapısal bir dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız" dedi."YERLİ MARKA OTOMOBİLE TÜBİTAK'IN DEĞİL,TİCARİ ŞİRKETLERİN ÖNCÜLÜK ETMESİNİ İSTİYORUZ"Konuşmasının ardından Özlü, katılımcıların sorularını yanıtladı. Yerli otomobile ilişkin bir soru üzerine Bakan Özlü, "Yerli otomobilde problem teknolojide değil, problem ticari. Daha doğrusu ağırlık noktası yerli otomobilin teknolojide değil. Türkiye yılda 1.5 milyondan fazla araç üretiyor. Bunun yüzde 77'sini ihraç ediyor. Türkiye otomobil üretiyor. Bizim üretim ve tasarım mühendislerimiz var. Bizim otomobil fabrikalarımız var. Biz otomobil üretiyoruz. Türkiye'nin otomobil üretmede bir sıkıntısı yok. Konu ticari, konu satış, dünyada otomobil üreten önemli aktörler, büyük oyuncular var. Bunlar, milyonlar mertebesinde adette otomobil üretiyorlar. Adetler arttıkça birim fiyatlar düşer. Bizim yeni yaptığımız, arzu ettiğimiz, Türkiye'nin kendi markası bir otomobilinin olması. Biz yerli bir marka oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin yerli otomobil çalışmasındaki temel kritik nokta teknoloji değil, ticaridir. Bu bakımdan yerli marka otomobile TÜBİTAK'ın değil, ticari şirketlerin öncülük etmesini istiyoruz" diye konuştu.(Benan Özben - Burak Altun /İHA)