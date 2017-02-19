SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bakan Özlü'den referanduma ilişkin 'diktatörlük' göndermesi
19.02.2017 15:21:25

Bakan Özlü'den referanduma ilişkin 'diktatörlük' göndermesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Referandumdan sonra diktatörlük geleceğine dair iddialar var. Diktatörler seçimle gelmez, diktatörler darbeyle gelir. Bunlara kanmayın' dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Referandumdan sonra diktatörlük geleceğine dair iddialar var. Diktatörler seçimle gelmez, diktatörler darbeyle gelir. Bunlara kanmayın" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi'ne katıldı. Kaya Termal Otel'de düzenlenen toplantıya Bakan Faruk Özlü'nün yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

"Referandumun iki özü var"

Toplantıda konuşan Bakan Özlü, referandum süreci içerisinde olunduğunu ve referandumun iki esas özünü anlatarak, "Bu referandumda 'evet' çıkması halinde koalisyon dönemlerine son veriyoruz. Bir seçim olacak ve seçimde kazanan cumhurbaşkanı hükümeti kuracak. İkincisi tarihte gördüğümüz cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki anlaşmazlıklara son verecek olmasıdır. Bu referandumun en önemi çıktısı budur" dedi.

"Diktatörler darbeyle gelir"

Anayasanın maddelerinin değişmesine yönelik bazı iddialar olduğunu belirten Bakan Özlü, "Birkaç iddia var 'referandumdan sonra diktatörlük gelecek' diye. Diktatörler seçimle gelmez, diktatörler darbeyle gelir. AK Parti 2002 yılında serbest seçimlerle geldi. Akabinde her 4 yılda devam eden seçimler yaşadık. Bunlar Türkiye'de düzenli şekilde yapıldı. Bir diktatörlük olsa seçime gidilir mi, buna kanmayın. Bir başka iddia da rejimin değişeceği. Rejim 1923'te değişti ve o zamandan beri cumhuriyetle idare ediliyoruz. Bunları anlatacağız ve İzmir'de de güzel bir sonuç çıkacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Muhalefetin yanlış 'hayır' söylemleri karşılık bulabiliyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ise 16 Haziran'a kadar işlerinin hem kolay hem zor olduğunu belirterek, "Muhalefetin 'hayır' kampanyasında bir takım söylemler karşılık bulmuş gibi görünüyor. Bu karşılık bulan şeylerin yüzde 99.9'u yalan ve yanlış. Ben size bunların içinde doğru bilinen yanlış ya da yanlış bilinen doğrulardan örnek vermek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kazanımlar ne olacak? Türkiye tam demokrasi yolunda büyük adım atmaktadır. Yine halkın kendi kendini yönetebilmesi için tarihi bir fırsat elde edilmektedir. Rejim değişikliği olmadığı gibi rejime olan bağlılık artmaktadır. Bu bir rejim değişikliği değil hükümet sistemi değişikliğidir. Hayırcılara şunu sormalısınız; hayır demek kolaycılığını yaşamak yerine eğer siyasi parti mensubu iseniz, lütfen genel başkanınıza söyleyiniz, aday olsun. Bu yarışa girsin, çalışsın, seçim kazansın hatta cumhurbaşkanı olsun. Yalan yanlış bilgilerle ortalığı karıştırma peşindesiniz. Bu sistemde cumhurbaşkanının adı yazmıyor ki. Dolayısıyla oturduğunuz yerden yalan yanlış bilgilerle doğruları karalama hakkınız yok" şeklinde konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan da meclisteki oylamaya bütün partiler katılsa dahi referandum oylamasına yine gideceklerini, AK Parti'nin halkın sesine önem verdiğini dile getirdi.

Tek tek referandum maddelerini anlattı

Rabia işareti yaparak kürsüye çıkan AK Parti İl Başkanı Bülent Delican ise "Allah'ın izniyle Anayasa'da ki bu çarpık sistemi de düzelteceğiz. Bu tarihi bir fırsat, milletvekillerimiz yıllarca uğraştılar. Meclis'te 60 maddede uzlaşıldı, sonra baktılar ki iş kötüye gidiyor gerçekten de vesayet anayasası değişiyor. Bugün 18 maddelik değişiklik, o gün 59 maddenin içinde var. Kendilerini inkar ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Referandumda vatandaşa götürülecek olan 18 maddenin gerekliliği için bir kitapçık hazırladıklarını belirten ve maddeleri tek tek anlatan Delican, CHP'nin ise 'hayır' için çıkarttığı kitapçıkta 30 yalan yanlış madde ile kara propaganda yaptığını dile getirdi.

Bakan Faruk Özlü, toplantının ardından Ankara'ya hareket etmek üzere kentten ayrıldı.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Cerablus nakliyecilerin de umudu oldu
Cerablus nakliyecilerin de umudu oldu
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında IŞİD'den temizlenen Cerablus'ta inşaat sektöründe işlerin hızlanması ve alışverişin artması, Türkiye'den Suriye'ye malzeme götüren nakliyecilerin de yüzünü güldürdü.
19.02.2017 14:09:57
Mobil ekipler Suriyelilerin yaralarına merhem oluyor
Mobil ekipler Suriyelilerin yaralarına merhem oluyor
Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ilinde 3 görevliden oluşan 'mobil' sağlık ekibi, kamplarda yaşayan Suriyelilerin hastalıklarına çare olmaya çalışıyor.
19.02.2017 14:03:09
İşte Türkiye'nin en soğuk ili
İşte Türkiye'nin en soğuk ili
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 31 derece ile Kars'ta ölçüldü.
19.02.2017 13:32:08
Sivas merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu
Sivas merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu
Sivas merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda meslekten ihraç edilen 6 emniyet personeli daha gözaltına alındı.
19.02.2017 13:20:50
İki günde 375 roket mermisi atıldı
İki günde 375 roket mermisi atıldı
Afganistan, Pakistan ordusunun son iki günde Afganistan'ın sınır vilayetlerine 375 roket mermisi attığını açıkladı.
19.02.2017 13:10:18
İstanbul'da 62 zehir taciri tutuklandı
İstanbul'da 62 zehir taciri tutuklandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokakta uyuşturucu sattıkları iddia edilen kişilere operasyon düzenlendi.
19.02.2017 12:27:26
52 göçmen yakalandı
52 göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 10-17 Şubat 2017 tarihleri arasında toplam 52 göçmen yakalandı.
19.02.2017 12:12:00
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Eski CIA direktörü Petraeus: PYD, PKK’nın kuzeni ama...
Eski CIA direktörü Petraeus: PYD, PKK’nın kuzeni ama...
'Irak uçurumun kenarında'
'Irak uçurumun kenarında'
Erdoğan'dan HDP'li seçmene: Bütünleşelim
Erdoğan'dan HDP'li seçmene: Bütünleşelim
Arap coğrafyasından genel manzara
Arap coğrafyasından genel manzara
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyasına başladı
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyasına başladı
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm emri Gülen'den'
'Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm emri Gülen'den'
Ahmet Hakan: PKK'lı alçaklar Viranşehir'de başladılar referandum kampanyasına!
Ahmet Hakan: PKK'lı alçaklar Viranşehir'de başladılar referandum kampanyasına!
Putin'den Ukrayna'nın tartışmalı bölgesi 'Donbass' ile ilgili yeni karar!
Putin'den Ukrayna'nın tartışmalı bölgesi 'Donbass' ile ilgili yeni karar!
Yıldırım ve Pence arasındaki görüşmenin ayrıntıları
Yıldırım ve Pence arasındaki görüşmenin ayrıntıları
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Gırgır Dergisi kapatıldı
Gırgır Dergisi kapatıldı
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları