04.02.2017 00:20:12

Bakan Özlü'den güçlü sistem vurgusu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Türkiye güçlü bir sisteme kavuşacak' açıklamasını yaptı...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen i̇l danışma meclisi toplantısında konuştu.

Türkiye'de seçimlerden sonra ortaya bir sürü soru çıktığını aktaran Bakan Özlü, şunları söyledi:

"Hükümet kurulacak mı kurulmayacak mı? Hükümet kurulsa bile ömrü ne kadar olacak? Bakanlar Kurulu toplanabilecek mi? Bakınız, şaka yapmıyorum, 90'lı yıllarda, Bakanlar Kurulu'nun toplanması, daha doğrusu toplanabilmesi, gerçekten de haber değeri taşıyordu. Şu anda güçlü bir lider, güçlü bir parti var. Bu güçlü lider sayesinde 14 yıldır koalisyon dönemi yaşamadık. Ancak buna köklü bir çözüm bulmak gerekiyor."

Bu sorunların sistem üzerinden çözülmesi gerektiğini, bu anayasa değişikliğinin en önemli getirilerinden birinin de bu olduğunu kaydeden Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir daha Türkiye'de koalisyon dönemi yaşanmayacak. Bir başka önemli konu da yürütmedeki iki başlılığın kalkacak olmasıdır. Böylece çok daha güçlü bir yürütme geçecek. Daha doğru ve daha hızlı kararlar almak ve bunları daha iyi uygulamak mümkün olacak. Sadece yürütme değil, yasama da çok daha etkin bir işlev üstlenecek. Yasamanın kanun yapıcı özelliği daha fazla pekişecek. Yargı gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yapıya kavuşacak."

"Milletimize çok iyi anlatmamız gerekiyor"

Bakan Özlü, referandum sonrasında kamu otoritesini oluşturan yasama, yürütme ve yargının arasında bir denge oluşacağını belirterek, "Bunların her biri daha güçlü hale gelirken, hiçbiri bir diğerinin görev alanını ihlal etmeyecek. Böylece Türkiye, güçlü bir sisteme kavuşacak, yeni bir atılım dönemi yaşayacaktır. Bunları milletimize çok iyi anlatmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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