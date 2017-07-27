27.07.2017 15:55:32

Bakan Özlü: Alman firmalarına soruşturma söz konusu değildir

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Alman firmaları ile ilgili Türk güvenlik birimlerinin bir soruşturma açması, yürütmesi asla söz konusu değildir' dedi.



Türk Tasarım Danışma Konseyi 16. Toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Özlü, Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sorulması üzerine, "Hükümetimizde en üst seviyede değerlendirilen bir konu. Hiçbir Alman firması için bir güvenlik soruşturması, bir terör soruşturması söz konusu değildir. Yoktur. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar vardır. Bununla ilgili çalışmaları İçişleri Bakanımız değerlendirdi. Alman firmaları ile ilgili Türk güvenlik birimlerinin bir soruşturma açması, yürütmesi asla söz konusu değildir. Böyle bir şey yoktur. Bu firmaların bir kısmı yüz yıla aşkın süredir Türkiye'de faaliyet gösteren firmalardır. Her şey Türk Ticaret Kanunu'na, Türkiye'nin hukukuna, Türkiye'deki mevcut güvenlik gereklerine göre yürümektedir" dedi.



Alman sanayi firmalarının Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgili güvenlik soruşturmasının söz konusu olmadığını belirten Özlü, "Basında ifade edildiği gibi 'terör örgütleri ile irtibat araştırması' asla söz konusu değildir. Böyle bir haber doğru değildir. Gelecek dönemde de nasıl yüzyılda Türkiye'de faaliyet gösterdiler ise, Türkiye ekonomisine katkıda bulundular ise gelecek dönemde de aynı faaliyetlerini çok rahat bir şekilde Türkiye'nin hukuk sistemi, güvenlik sistemi içerisinde sürdüreceklerdir. Bir risk, bir sorun görmüyorum" ifadelerini kullandı.