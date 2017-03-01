01.03.2017 15:08:39
Bakan Özlü'nün açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile Finans Haberleri Terminali'nden (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
Bakan Özlü AA Editör Masası'na konuk olacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, yarın AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacakBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Özlü, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmeler ile bakanlığının faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Özlü'nün açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile Finans Haberleri Terminali'nden (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.