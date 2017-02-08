08.02.2017 22:00:48

Bakan Özhaseki ve Kılıç KCTAŞ'ın 90. yıl dönümü programına katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin ilk özel enerji dağıtım şirketi olan Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A. Ş.'nin 90. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programa katıldı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin ilk özel enerji dağıtım şirketi olan Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A. Ş.'nin 90. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programa katıldı.Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ülke ekonomisi çarklarının özel sektör tarafından döndürülmesi gerektiğini söyleyerek, "Bugün Kayseri'de kendimizi evimizde hissettik ve rahattık. Kayseri Elektrik Civarı Elektrik Türk A.Ş'nin 90. yılı kutlu olsun. Tabi Türkiye'nin ilk özel enerji dağıtım şirketi olması gerçekten önemli. Bizim sürekli olarak AK Parti iktidarı olarak dile getirdiğimiz ekonominin çarklarının özel sektör tarafından döndürülmesi gerekir. Ama şunu bilmemiz lazım, AK Parti iktidarından sonra özel sektörün teşvik edilmesi en önemli politikalarından bir tanesiydi. Gençlerin ve ailelerin devlette işe girme konusunda çabalarının ve gidişatının olduğunu görüyoruz. Bazen diyorlar ki siz iktidardasınız, yapın. Yapıyoruz. Bugünkü araştırma ve geliştirme oranlarına baktığımız zaman 15 sene önceki oranlara göre çok büyük mesafe kat ettiğimizi görüyoruz. Ama yetmez" ifadelerini kullandı.Anayasa değişikliği konusuna da değinen Bakan Kılıç, milletin kararına saygılı olduklarını ifade ederek, "Meclisten anayasa değişikliği paketini hızlı bir şekilde geçirdik. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde aynı hız ve şeffaf bir şekilde ülkemizin geleceğini yönlendirecek olan bu anayasa değişikliğini vatandaşın onayına sunacağız, vatandaşın kararı da başımızın üstüne. Dolayısıyla yerli ve milli olan politikaların ülkemizin önünü açacağına inanıyoruz" dedi.Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, muhalefete yüklenerek doğru bildikleri yolda ilerleyeceklerini söyledi. Özhaseki, "Nükleer başlı başına bir iş. İki yerde bir karar aldık, başlıyoruz. Herkes nükleere karşı oldu, özellikle bizim ana muhalefet. İyi de dünyada 450 tane nükleer tesis var. Niye Türkiye'de karşı çıkıyorsunuz bu işe? Yerli kömürü değerlendirelim dedik, ana muhalefet kızıyor. Dünya kömürden vaz mı geçmiş? Avrupa Birliğinin ortasında Polonya'nın elektriğinin yüzde 70'i kömürden üretiliyor. Tamam haklılar. Geriye iki yol kaldı. Ya hiç elektrik kullanmayacağız ya da dışa bağımlı olacağız. Bu coğrafyada dışa bağımlı olmanın ve aynı zamanda güçlü olmamanın neler getireceğini herkes düşünebilir. O halde kim ne derse desin doğru bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz. Dışarıdan iki kişi laf söylüyor diye projelerden vazgeçilmez. Bu ülkeye borcumuz var, çalışmalıyız ki güçlü olalım" şeklinde konuştu.Anayasa değişikliğine de değinen Bakan Özhaseki, "Anayasa'a en önemlisi iki başlılığın gitmesi, diğeri de istikrar. 'Diktatör geliyor' diyorlar. Şuandaki kullanılan anayasa Kenan Evren zamanında yapılan ve cumhurbaşkanının sadece vatan hainliğinden yargılanabildiği anayasa. Kendi cumhurbaşkanı olacağı için 'şunları şunları da ekle' dediği anayasa. Ancak yeni gelecek yasada cumhurbaşkanı attığı her imzadan yargılanabilir. Bunun neresinde diktatörlük? Biz çıkacağız anlatacağız. 'Evet' derse bunlar gelecek, 'hayır' derse de yolumuza bakacağız" ifadelerini kullandı.Programa Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri ve davetliler katıldı. Programda KCETAŞ'ın 90. yıl dönümü pasta kesilerek kutlandı.