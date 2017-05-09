10.05.2017 13:05:56

Bakan Özhaseki: 'Türkiye'de 7,5 milyon civarında riskli bina var'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'de 7,5 milyon civarında riskli bina olduğunu söyledi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'de 7,5 milyon civarında riskli bina olduğunu söyledi.Bakan Mehmet Özhaseki, Ankara ATO Congresium'da düzenlenen Sodex Fuarı'nın açılışına katıldı. 1999'dan önce yapılan binaların riskli olduğunu söyleyen Özhaseki, "Bu binaların sayısı 7,5 milyon civarındadır. Bu 7,5 milyon civarındaki yapıyı değiştirip dönüştürebilirsek kendimizi görevini yapmış hissedebiliriz" dedi."Hava, su, toprak, enerji, ne kadar az tahrip edip kirletirsek tabiata o kadar saygılı davranmış oluruz. Ne kadar çok tahrip edip kirletirsek tabiattaki dengeleri bozmuş oluruz" diyen Bakan Özhaseki, insanlar yanlış olanı yaptığında daha sonra tabiatın intikamını alacağını ifade etti. Özhaseki, "Türkiye'de yaşanan felaketlerin sebebi budur. Havayı, toprağı, suyu ve enerjiyi sınırsız ve bilinçsiz şekilde kullanıyoruz. Tabiat bir denge üzerine kurulmuş. Yeni tedbirler almak gerekiyor. Birçok Avrupa ülkesinde inşaatlaşma durağan döneme girdiği halde Türkiye'de önü açık sektör olarak görünüyor. Bunun sebebi, ülkemizin deprem bölgesinde olması ve binalarımızın büyük kısmının da sağlıksız yapılardan oluşmasıdır" diye konuştu.Yaşanan depremler sonrasında 100 bine yakın insanın öldüğünün altını çizen Bakan Özhaseki, "Büyükşehirlerimizi deprem tehlikesi bekliyor. İnsanlar köylerden kentlere göç ediyor, ülkenin milli geliri artıyor. Artışla birlikte insanlar daha iyi konutlarda oturmak istiyor. İnşaat sektöründe durmak bilmeyen bir yol açıklığı var. 1999'dan önce yapılan binaların riskli olduğunu söyleyebiliriz. Bu binaların sayısı 7,5 milyon civarındadır. Bu 7,5 milyon civarındaki yapıyı değiştirip dönüştürebilirsek kendimizi görevini yapmış hissedebiliriz. Bunları yapmazsak deprem gelir o binaları yıkar, içerisinde büyük bir tahribat yapar. Akıllı şehirler, akıllı binalar, her türlü yalıtımın sağlandığı binaların inşa edilmesi gerekiyor. Değişime ayak uydurmalıyız" şeklinde konuştu.