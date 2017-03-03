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Bakan Özhaseki, Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
03.03.2017 14:00:06

Bakan Özhaseki, Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret ve incelemeler için geldiği Niğde'de Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret ve incelemeler için geldiği Niğde'de Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret ve incelemeler için Niğde'ye geldi. Bakan Özhaseki Niğde'de ilk olarak 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Bakan daha sonra Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i evinde ziyaret ederek taziyesini iletti. Bakan Özhaseki, baba Halisdemir'e Kuran-ı Kerim hediye etti. Bakan Özhaseki ardından Bor ilçesine giderek vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların Akkaya barajının kötü koku yaydığı ve bununla ilgili vatandaşlara yeni Arıtma tesisi sözü verdi. Bakan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Milletvekili arkadaşlarımı, belediye başkanlarımız geldiler bakanlıkta da durumu izah ettiler. Onların izah edişiyle bizim burada çalışan teknik ekibin raporları örtüşüp örtüşmeyeceği önemliydi. B buraya teknik ekibimizi buraya gönderdim. Niğde'deki arıtma tesislerinin ne durumda olduğunu, kokunun nereden kaynaklandığını, neticesinde arıtma tesisinden çıkanın değerlerinin ne olduğunu tek tek aldık. Buradaki sıkıntılar şunlar; birincisi arıtma tesisimiz yeterli bir arıtma tesisi değil. Hepsini arıtmıyor. İkincisi eski teknoloji olduğu içinde ileri biyolojik arıtma dediğimiz mazot ve karbon giderinde sorun var ve bir kısmında da dışarıya olduğu gibi veriliyor. Size doğru gelen kirli bir su ve arkasında kötü bir koku. Dolayısıyla suyun kullanıldığı ürünlerde sağlığımızda tehlikeye giriyor. Kararımızı verdik yeni bir arıtma tesisi yapmamız gerekiyor. Ben 20 yıl belediye başkanlığı yaptım. 15-16 sene önce yaptığımız arıtma tesisi düzgün yapılırsa şu anda çalışmış olurdu. Buraları geçtik eskiyle hesaplaşmak adamı yorar. Yeni bir proje yapacağız ve arıtma tesisi burayı temizlediğinde hiç kimsenin şikayeti olmayacak" dedi.

Bakan Özhaseki Ömer Halisdemir Üniversitesinde TÜGVA Niğde İl temsilciliğinin düzenlediği 'Siyasette 40 yıl: Gençlerle tecrübe paylaşımı' konferansına konuşmacı olarak katıldı.
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