03.03.2017 00:26:20

Bakan Özhaseki'den Kayserispor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:- 'Kayserispor elinden geleni yaptı. Yine sahada dipdiri bir takım gördük. Her an hücum eden, Fenerbahçe'yi bunaltan bir takım gördük. Hakem hataları ile ilgili de bir penaltı kesin gibi. Seyirci olarak biz yüz metreden görüyoruz da hakem neden içeride göremiyor çok merak ediyorum'- 'Ben nasıl ki bir siyasi, bir bakan olarak hata yaptığımda millet bana bunun

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor-Fenerbahçe maçına ilişkin, "Kayserispor elinden geleni yaptı. Yine sahada dipdiri bir takım gördük. Her an hücum eden, Fenerbahçe'yi bunaltan bir takım gördük. Hakem hataları ile ilgili de bir penaltı kesin gibi. Seyirci olarak biz yüz metreden görüyoruz da hakem neden içeride göremiyor çok merak ediyorum" dedi.

Kayserispor ile Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçını tribünden izleyen Özhaseki, maç sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, hakem hatalarına değindi.

Sezonun ilk yarısında Alanyaspor maçında da aynı hakemin görev yaptığını ve Kayserispor aleyhine kararlar verdiğini anımsatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Kayserispor elinden geleni yaptı.Yine sahada dipdiri bir takım gördük. Her an hücum eden, Fenerbahçe'yi bunaltan bir takım gördük. Hakem hataları ile ilgili de bir penaltı kesin gibi. Seyirci olarak biz yüz metreden görüyoruz da hakem neden içeride göremiyor çok merak ediyorum. Televizyonda defalarca baktık, görünüyor. Herhalde bu hakemin Alanyaspor maçında da bize karşı gayet iyilikleri varmış. Unutmayacağız, bunu da bir kenara yazıyoruz. O arkadaş da yaptığı kötülüklerin karşılığını mutlaka bir gün görecektir, kimsenin yanına kalmayacaktır."

- "Elinizi vicdanınıza koyun"

Kasıt olmadığı sürece hakem hatalarının olabileceğini dile getiren Özhaseki, "Fakat çok bariz olarak yapılan işlerde de hata diyerek geçmemek, üstünü örtmemek lazım. Ben nasıl ki bir siyasi, bir bakan olarak hata yaptığımda millet bana bunun cezasını yazıyorsa, hakem arkadaşların da cezasını çekmesi lazım. Her seferinde 'hakemler yapar, insandır' diyerek üstünü örtüyorlar. İnsan halidir, elbette hata olur. Fakat defalarca aynı hatalar tekrarlanırsa bu işte kasıt aranır. Bunlar hoş şeyler değil." diye konuştu.

Kayserispor'un ayakta kalma mücadelesi veren bir Anadolu takımı olduğunu ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Valimiz burada, belediye başkanımız burada. Çok küçük paralarla sağdan, soldan, esnaflardan paralar toplanıyor, zor bela takım ayakta tutuluyor. Bu kulüp transfer yasağını son gün kaldırabilmek için çırpınıyor ve takım kuruyor. Bunun neticesinde de böyle kulüplere hata yapılmaması lazım. Türkiye'de bugün bize yapılan bu hatalar Fenerbahçe'ye yapılsaydı ne yaparlardı? Elinizi vicdanınıza koyun, bir düşünün. Bunlar doğru şeyler değil. Ama önemli değil, dünyanın sonu da değil. Bundan dolayı da yeri yerinden oynatacak halimiz yok."