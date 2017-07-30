30.07.2017 14:00:15

Bakan Osman Aşkın Bak tulum eşliğinde horon oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize ziyaretinin son gününde Fındıklı ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen Yarı Maraton Dağ Bisikleti Yarışması'na katıldı.



Bak burada bir süre tulum eşliğinde halk oyunları ekibiyle horon oynadı. Ardından bisiklete binen Bak, sporculara başarı temennisinde bulundu. Yarışın başlama düdüğünü Bakan Bak yaparken, start bayrağını ise Rize Valisi Erdoğan Bektaş salladı.



Yarışın başlamasının ardından bir açıklama yapan Bak, 35 kilometrelik bir parkurun sporcuları beklediğini ve Gürcü Düzü'ne kadar bu maratonun devam edeceğini söyleyerek sporculara başarılar diledi. Bakan Bak, Rize'de çayın dışında en önemli geçim kaynağının turizm olduğuna dikkat çekerek, "Bu alternatifi bu bölgede değerlendirmemiz gerekiyor. Kaçkar Dağları'nın bu geniş vadisini kullanmamız ve her türlü spor, turizm etkinliklerini bu coğrafyaya taşımalıyız. Ayrıca insanların her gün 5 bin adım yürümelerini ve bunun bir yaşam tarzı haline gelmesi olmazsa olmazlarımızdandır" dedi.



Bak, incelemelerinin ardından kara yolu ile Samsun'daki 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılmak için Rize'den ayrıldı.





