SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bakan net konuştu: Kabul etmiyoruz
19.02.2017 13:39:00

Bakan net konuştu: Kabul etmiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Herhangi bir terörist devleti veya kantonu Suriye'nin kuzeyinde kabul etmiyoruz' dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Herhangi bir terörist devleti veya kantonu Suriye'nin kuzeyinde kabul etmiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da gerçekleştirilen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Çavuşoğlu gerçekleştirdiği "Eski Krizler Yeni Ortadoğu" başlıklı konuşmasında İsrail ile ilişkilerin normalleştirme sürecine girildiğini ifade ederek, Türkiye'nin çok daha fazla Orta Doğu barış sürecine katkı yapma fırsatı olacağını ifade etti. Suriye'deki çatışmaların yakından takip edildiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Ne yapmalıyız şimdi Suriye'de? Öncelikle Suriye'de ateşkesi kuvvetlendirmeliyiz. Rusya ile birlikte ve bazen de İran'ın da desteğiyle birlikte önemli başarılara ulaştık diyebilirim. 45 bin insani Halep'ten tahliye ettik, siyasi süreci başlattık. Astana görüşmeleri önemliydi. Çünkü güven inşa edici bir önlem olarak ortaya koyduk ve Cenevre görüşmeleri zaten ana temeldir. Bunların siyasi geçiş için tekrar Cenevre görüşmelerinin başlatılması kararı alındı ki zaten ülkenin bu sorununun çözümü de bu" dedi.

Daha etkili bir şekilde DEAŞ ve diğer örgütlere karşı etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Terör örgütlerini Suriye'de hep beraber yenmek durumundayız. Cenevre bildirgesi ve 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı bunları öngörmekte. DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta nasıl yenilgiye uğratacağız. Asıl mesele bu. Daha iyi stratejiye sahip olmamız lazım. Daha iyi gruplarla bir araya gelerek terör örgütlerini yenebiliriz. Aynı zamanda bu terör örgütlerinin ideolojisini de yenmek durumundayız. Çünkü İslam'la yakından uzaktan alakaları yok. İslam barış anlamına gelmektedir" açıklamasını yaptı.

"IRAK'I DEAŞ'A KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ MÜCADELEDE DESTEKLİYORUZ"

"Fırat Kalkanı Operasyonuna başladık. Yerel gruplarla bunu gerçekleştiriyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu DEAŞ'ın yenilgiye nasıl uğratılabileceğinin bir örneğini oluşturmakta. Irak'a da DEAŞ'ı yenmek durumundayız. Bu mücadelesinde Irak'a da yardımcı olmak durumundayız bu da çok kritik. Irak'ı DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelede destekliyoruz. Bu nedenle 2 tane üssümüz var ki zaten en başından beri Irak otoritelerinin daveti ile oraya gittik. Irak'ta doğru gruplarla birlikte olmak önemli. Irak hükümeti de mutlaka yerel halkın endişelerini özellikle Maliki yönetiminde izole edilmiş olan yerel toplulukların sıkıntılarını endişelerini göz önünde bulundurmak durumunda. Eğer bunu yapamazsa teröristler Irak içinde kendilerine zemin kazanıyorlar. Bizim bu konuda çok daha yakından izlememiz gerekiyor."

"TERÖRİST DEVLETİ VEYA KANTONU SURİYE'NİN KUZEYİNDE KABUL ETMİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu, "PKK, Irak'ta. Türkiye'ye ve Irak'a ve bölgesel Kürt Yönetimine karşı bir güvenlik tehdididir. PKK'nin ve onun Suriye'deki bağlantılarının meşrulaştırılmaması gerekiyor. PYD-YPG, bunlar Suriye'nin toprak bütünlüğü için mi çalışıyorlar? Hayır. Onların kendi gündemleri var, kanton oluşturmak istiyorlar. Herhangi bir terörist devleti veya kantonu Suriye'nin kuzeyinde kabul etmiyoruz" dedi.

Yemen'deki duruma değinen Bakan Çavuşoğlu, "BM'nin ara buluculuğunda gerçekleştirilen barış görülmeleri istenilen sonucu vermedi. Körfez İşbirliği Örgütünün inisiyatifleri var. Ulusal Diyalog Konferansı yapıldı. BM Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı bir kararı var. Bunlar Yemen'de barışçıl çözüm için zemin oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

"IRAK'TA HATALAR YAPTIK"

Konuşmasının son bölümünde Libya'ya değinen Bakan Çavuşoğlu, "Irak'ta hatalar yaptık. ABD, Irak'tan ayrılırken bu hatalar yapıldı. Libya'da aynı hatayı ikinci defa yaptık. Önce oraya gittik. Kaddafi öldürülene kadar, öldürülür öldürülmez de biz orayı kendi başlarına bıraktık. Daha sonra bir anlaşma imzalandı. Onları desteklemek için 20-24 ülke bir araya geldi. Anlaşmayı imzaladıktan sonra ikinci defa onları bıraktı. Libya'nın birçok sorunu var. Terör de bunlardan bir tanesi. Tabii ki ülkeler kendi için bazı yerleri destekliyorlar ama biz Libya halkının çıkarı için Libya'yı desteklemek durumundayız. Hepimiz desteklediğimiz bir siyasi dokümana sahibiz. Başkanlık konseyi de mali araçlara ulaştı. Daha fazla elektrik veriliyor. Türk firmaları, enerji santralleri kurmakta. Böylece Libya halkına elektrik verilmekte" açıklamalarını yaptı.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Ortadoğu'da ayrımcılık ve mezhepçiliğe dayalı adımlar atılmamalı, sürdürülebilir çözüm hepimizin ihtiyacı. Bölgesel bir sahiplenme hepimiz için çok önemli. İşbirliği ve dayanışma lazım" diyerek sözlerini tamamladı.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Cerablus nakliyecilerin de umudu oldu
Cerablus nakliyecilerin de umudu oldu
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında IŞİD'den temizlenen Cerablus'ta inşaat sektöründe işlerin hızlanması ve alışverişin artması, Türkiye'den Suriye'ye malzeme götüren nakliyecilerin de yüzünü güldürdü.
19.02.2017 14:09:57
Mobil ekipler Suriyelilerin yaralarına merhem oluyor
Mobil ekipler Suriyelilerin yaralarına merhem oluyor
Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ilinde 3 görevliden oluşan 'mobil' sağlık ekibi, kamplarda yaşayan Suriyelilerin hastalıklarına çare olmaya çalışıyor.
19.02.2017 14:03:09
İşte Türkiye'nin en soğuk ili
İşte Türkiye'nin en soğuk ili
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 31 derece ile Kars'ta ölçüldü.
19.02.2017 13:32:08
Sivas merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu
Sivas merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu
Sivas merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda meslekten ihraç edilen 6 emniyet personeli daha gözaltına alındı.
19.02.2017 13:20:50
İki günde 375 roket mermisi atıldı
İki günde 375 roket mermisi atıldı
Afganistan, Pakistan ordusunun son iki günde Afganistan'ın sınır vilayetlerine 375 roket mermisi attığını açıkladı.
19.02.2017 13:10:18
İstanbul'da 62 zehir taciri tutuklandı
İstanbul'da 62 zehir taciri tutuklandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokakta uyuşturucu sattıkları iddia edilen kişilere operasyon düzenlendi.
19.02.2017 12:27:26
52 göçmen yakalandı
52 göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 10-17 Şubat 2017 tarihleri arasında toplam 52 göçmen yakalandı.
19.02.2017 12:12:00
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Eski CIA direktörü Petraeus: PYD, PKK’nın kuzeni ama...
Eski CIA direktörü Petraeus: PYD, PKK’nın kuzeni ama...
'Irak uçurumun kenarında'
'Irak uçurumun kenarında'
Erdoğan'dan HDP'li seçmene: Bütünleşelim
Erdoğan'dan HDP'li seçmene: Bütünleşelim
Arap coğrafyasından genel manzara
Arap coğrafyasından genel manzara
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyasına başladı
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyasına başladı
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Suriyeli Bana ile Abdülbasid buluştu
Suriyeli Bana ile Abdülbasid buluştu
Putin'den Ukrayna'nın tartışmalı bölgesi 'Donbass' ile ilgili yeni karar!
Putin'den Ukrayna'nın tartışmalı bölgesi 'Donbass' ile ilgili yeni karar!
Ahmet Hakan: PKK'lı alçaklar Viranşehir'de başladılar referandum kampanyasına!
Ahmet Hakan: PKK'lı alçaklar Viranşehir'de başladılar referandum kampanyasına!
'Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm emri Gülen'den'
'Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm emri Gülen'den'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Gırgır Dergisi kapatıldı
Gırgır Dergisi kapatıldı
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları