07.05.2017 13:36:37

Bakan Nabi Avcı Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

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Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.4. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu'na katılmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyareti sonrasında Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ne gelerek çelenk bıraktı. Türk Şehitliği'nde hatıra defterini imzaladıktan sonra temsili şehit kabirlerine karanfil bırakan Avcı, Şehitlik Camisi'ne geçerek camide incelemelerde bulundu. Bakan Avcı, daha sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyevi'in dün vefat eden halası Prof. Dr. Refiga Aliyeva'nın (85) Milli İlimler Akademisinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.