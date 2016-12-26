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Bakan MÜezzinoğlu'ndan 'yeni anayasa' açıklaması
26.12.2016 22:52:16

Bakan MÜezzinoğlu'ndan 'yeni anayasa' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen yeni anayasa teklifiyle ilgili, 'Bu milletin bir ferdini

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen yeni anayasa teklifiyle ilgili, "Bu milletin bir ferdinin cumhurbaşkanı adayı olamaması şeklindeki bir kural, bu milletin anayasasında kanaatim odur ki yer almayacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Tekirdağ'da bir restoranda düzenlenen toplantıda AK Parti İl Yönetim Kurulu, ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Bakan Müezzinoğlu, toplantıda bir gazetecinin, "Anayasa taslağında bundan sonraki seçilecek Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlarının Türkiye'de doğmuş olması şartı gibi bir madde var. Sizde bir Balkan göçmenisiniz, bu konuyla alakalı siz neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine bu konunun kendi şahsı üzerinden çok gündem olduğunu belirterek, "Ben 14-15 yaşında eğitim amaçlı önce geldim, sonra 28-29 yaşlarında Yunanistan'daki asimilasyon politikaları nedeniyle 1983'te kaçarak Türkiye'ye gelmek durumunda kaldım. 3-4 yıl bu ülkede dünya vatandaşı olarak veya uluslararası tabiriyle Haymatlos olarak ihtisasımı yaptım. 1986'da da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldum. Ben her zaman şu cümleyi söyledim. Bu büyük millet, bağrını yalnız bana değil, Balkanlar'dan gelen milyonlarca coğrafya insanına gönlünü ve bağrını açmış büyük bir millet. Yalnız Balkanlar'a değil, ister Kafkasya'ya, ister Orta Doğu'ya her tarafa gönlünü de bağrını da açmış büyük bir millet. İşte şimdi Suriye'den yaklaşık 3 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyoruz. Ve yine buradaki arkadaşlarım için söylüyorum, benim sağlık bakanı olduğum dönemde yaklaşık 5-6 ay öncesi rakamlarda 155 bin Suriyeli anne bizim hastanelerimizde doğum yapmıştı. 155 bin Suriyeli çocuk bizim ay yıldızlı bayrağımızın altında doğdu ve bu ülkede nefes aldı. Bu ülke büyük bir ülke, bu millet büyük bir millet. Gönlü zengin olan, geniş olan bir millet. Ve ben bu ülkede vatandaşlık başta olmak üzere hekimlik, hekim olabilme, uzman olabilme, mesleğini yapabilme, mesleğinde saygın olabilme, mesleğinde imkan sahibi olabilme, bütün zenginlikleri bu ülkede ve bu milletin içinde buldum, yakaladım. Sonra siyasete girdim, ilçe başkanlığından il başkanlığına, il başkanlığından siyasi partimizin genel başkan yardımcılığına, milletvekilliğinden bakanlığa kadar bu ülkede şahsım adına rüyamda görsem inanamayacağım bütün zenginlikleri, bütün imkanları bunun içinde itibar ve saygınlık da olmak üzere her türlü imkanı, her türlü makamı Allah'a şükürler olsun ki bu millette, bu ülkede, bu bayrağın altında yaşadım. Milletime ne kadar teşekkür etsem azdır. Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Ve her zaman duam şudur; ülkem ve milletim adına üstlendiğim sorumlulukların hakkını ve hesabını verebilmeyi Rabbim bana nasip etsin" diye konuştu.

"CHP MİLLETTEN KORKUYOR"

Yeni Anayasa ile Türkiye'nin temel sorunlarından birinin çözüleceğini kaydeden Bakan Müezzinoğlu, "Şimdi bir anayasa değişikliği yapılıyor. Bu ülkenin temel sorunlarından biri inşallah çözülecek. Ve bu anlamda da Milliyetçi Hareket Partisi, başta genel başkanı olmak üzere parti yöneticilerine ve Meclis grubuna da teşekkür ediyorum. Gerçekten milletin temel sorunlarından birinin millete götürülmesine aracılık ediyor, yardımcı oluyor. Esasında demokrasinin çok sıradan, çok normal bir örneğini gösteriyor. Yani madem ki burada bir sorun var, bunu millete götürelim. Ama ne yazık ki burada anlamakta zorlandığım bir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) duruşu var. Her zaman olduğu gibi yine milletten korkuyor, milletten kaçıyor ve milleti korkutuyor. Ey CHP, bu millet korkmaz, korkmayan bir millet olduğunu 15 Temmuz akşamı görmeniz lazım. Ne olur siz de bu milletten korkmayın. Kurucusu, Cumhuriyetimizin kurucusu diyorsunuz, partimizin kurucusu diyorsunuz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatında korku diye bir şey yoktur. Hele hele milletinden hiçbir zaman korkmamıştır. Milletine yaslanarak o istiklal mücadelesini vermiştir. Ve o nedenle 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' demiştir. Ama işte bir anayasa değişikliğinin millete gitmesinin önünde şimdi komisyonlarda da dünya kadar atraksiyon yapıyor, dünya kadar bu milletin değerleriyle örtüşmeyen örnekleri sergiliyor" ifadelerini kullandı.

"BU MİLLETİN BİR FERDİNİN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAMAMASI ŞEKLİNDEKİ BİR KURAL, BU MİLLETİN ANAYASASINDA KANAATİM ODUR Kİ YER ALMAYACAK"

Bakan Müezzinoğlu, bir soru üzerine, "Tabi o anayasa maddesi, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaklaşa getirdiği, Türkiye Büyük Millet Meclisine AK Parti olarak sunduğumuz bir taslak. Henüz, şu anda komisyonda. Komisyonda tabi ki eksileri, artıları tartışılacak ve bir düzenleme yapılacak. Şimdi şahsımla ilgili olan kısmını söyledim. Ben bu ülkede rüyamda görsem inanamayacağım makamlar, imkanlar nasip oldu. Hesabını verebilmeyi Rabbim bana nasip etsin. Ama geniş bir coğrafyanın büyük bir milletiyiz. İşte 1989'da Bulgaristan'dan yaklaşık 200 bin soydaşımız geldi. Niye geldi, adımızı değiştirmek istiyorlar dediler, çocuklarımızı sünnet ettiremiyoruz dediler. Tamamen milli, kültürel değerlerini koruyabilmek için geldiler. Şimdi o gün farz edelim 5 aylık ya da 5 yaşında çocuk buraya geldi, bugün 35 yaşında, yarın 45 yaşında olacak. Bu ülkenin, bu milletin bir ferdinin cumhurbaşkanı adayı olamaması şeklindeki bir kural bu milletin anayasasında kanaatim odur ki yer almayacak. Burada bu yeniden değerlendirilecektir, yeniden düzenlenecektir. Çünkü biz çok geniş bir coğrafyanın mirasçıları bu coğrafyanın dışında kalmışlar. Ve dolayısıyla bu insanların yarın ülkemize gelip de ayrıcalıklı bir statüde kendilerini hissetmelerini bu millet zaten bugüne kadar fiili olarak hiç göstermemiştir. Bunu anayasaya koyarak da bu şekilde değerlendirme yapılmayacaktır kanaatindeyim. Bunu partimizin MYK'sı, MHP ile de görüşerek bir çözüm mutlaka üreteceklerdir kanaatindeyim. Burada bu konunun benim adım üzerinden gündeme gelmesini de açıkçası doğru bulmuyorum. Ama o yaklaşık 1 milyona varan, bugün Türkiye'deki bu tür vatandaşlarımızın temsilcisi olarak benim gösteriliyor olmam da onların bu konuyu gündeme getirmelerini kolaylaştırıyor. Ama TBMM bu milletin Meclisi. İnanıyorum ki bu millete yakışan şekilde komisyonda değerlendirmesini yapacak ve inşallah yine Mecliste gerekli değerlendirmelerden sonra da milletimizin huzuruna gelecektir. Bu milletin anayasasına bu milletin değerleriyle örtüşmeyen herhangi bir madde orada kolay kolay yer almaz diye düşünüyorum" dedi.

Bakan Müezzinoğlu'nun açıklamalarından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.
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