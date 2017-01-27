27.01.2017 15:27:27

Bakan Müezzinoğlu'ndan önemli açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, gazeteciler ile bir araya geldiği toplantıda, zorda olan esnafın yanında olmak için Esnaf Ahilik Sandığı fonu oluşturduklarını ve bu fona 1 milyon 900 bin esnafın katılacağını açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, gazeteciler ile bir araya geldiği toplantıda, zorda olan esnafın yanında olmak için Esnaf Ahilik Sandığı fonu oluşturduklarını ve bu fona 1 milyon 900 bin esnafın katılacağını açıkladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, gazeteciler ile bir araya geldiği toplantıda, Esnaf Ahilik Sandığı fonu ve işçi, işveren arasındaki davaları azaltmak amacıyla kuracakları arabuluculuk kurumu hakkında bilgi verdi. Müezzinoğlu, "Önümüzdeki dönemle ilgili gündemimizde şuanda Bakanlar Kurulu'ndan çıkan ve TBMM'ye havale ettiğimiz Esnaf Ahilik Sandığı var. Bu anlamda da yaklaşık 1 milyon 900 bin esnafımızın katılacağı bu fonda esnafımızın zaman zaman zora düştüğü, işini kapatmak durumda kaldığı ve iflas etme durumunda kalan esnafımıza da bu sandıktan aynı işsizlik fonunda olduğu gibi bir fon oluşturarak onların zor gününde yanında olabilecek bir fon. İnşallah önümüzdeki Şubat ayı sonuna kadar ya da Mart ayında bunu da yasalaştırmayı hedefliyoruz" dedi."İşçi ve işveren arasındaki davaları azaltacak arabuluculuk kurumu geliyor"Adalet Bakanlığı'yla yaptıkları çalışmalarla İş Mahkemeleri'nde özellikle işçi-işveren arasındaki davaları azaltabilecek bir Arabuluculuk Kurumu'nu yasalaştırmayı da ilerleyen süreçte hedeflediklerini belirten Müezzinoğlu, "Yılsonuna kadar bütün paydaşlarla çalışmaları tamamladık. Adalet Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı olarak tasarının son şeklini verdik. Bakanlar Kurulu'nda değerlendirmesi yapıldıktan sonra da TBMM'ye havale edilecek. İnşallah bu anlamda da özellikle işçi işveren daha fazla arabuluculuk kurumlarında sulh noktalarını arayarak çözmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. Müezzinoğlu, "Promosyon bildiğiniz gibi Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla yılsonu itibariyle deklere edildi. Özellikle özel bankalar ve kamu bankalarıyla yaptığımız görüşmeleri son şekline getirdik. Salı veya Çarşamba günü onlarla protokolü imzalayacağız. Yaklaşık 1 milyon 600 bin emeklinin promosyonunun biraz rekabete açılması biraz da bankalar tarafından değerlendirilmesi bizde yaklaşık 20-25 gündür bunu çalışmalarını yapıyoruz. Son noktayı koyacak duruma da geldik. İnşallah önümüzdeki haftada onlarla protokolü imzalayıp kamuoyuna takvimi açıklamış oluruz" açıklamalarında bulundu.'Evet' diyeni suçlu gören, hain gören bir anlayış ne kadar büyük yanlışsa 'Hayır' diyeni de suçlu görmek yanlıştır"Bakan Müezzinoğlu, anayasa değişikliğinde referandum süreci ile ilgili yaptığı açıklamada "Bir defa 'Evet' diyeni suçlu gören, hain gören bir anlayış ne kadar büyük yanlışsa 'Hayır' diyeni de suçlu görmeyi doğru bulmam" dedi. Müezzinoğlu şunları kaydetti: "İki slogan cümleye dün baktım. Birincisi 'Güçlü Türkiye için evet diyorum' ikincisi de 'Aydınlık Türkiye için hayır diyorum' diye iki bazda oluşuyor kampanyanın temel ayakları. Esasında büyük bir ülkeyiz, 80 milyon ülke insanın çok farklı zenginlikleri ve çok farklı özellikleri olan bir milletin mensuplarıyız. Dolayısıyla çatıştırmadan ve yıpratmadan ülke için doğru olanın vicdani kaanati bu referandumda her insanın hak ve hukuku olarak sandığa yansıyacaktır. Bir defa 'Evet' diyeni suçlu gören, hain gören bir anlayış ne kadar büyük yanlışsa 'Hayır' diyeni de suçlu görmeyi doğru bulmam. Toplum elini vicdanına koyacak. Aklıyla vicdanıyla dünyayı analiz edecek ve yaşadıklarını da gözden geçirecek. Ben 1970 yılından beri bu ülkedeyim. 70 yılından beri mevcut sistemin bu millete ödettiği bedelleri çok boyutlu olarak yaşadım. Parlamenter sistemin tabiki artıları var ama ciddi dezavantajlarını ve ne yazık ki anayasadan kaynaklanan milletin hak ve hukukuna müdahale eden kurumsal yapılar var. Birileri Milli Güvenlik Kurulu'nda birileri Anayasa Mahkemesi'nde birileri hukuk sisteminde birileri STK diye oluşturulan yapılarda bu milletin kaderiyle oynamayı marifet zannetti ve başardı. Bunları kimse yok farzedemez".