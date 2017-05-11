11.05.2017 19:00:03

Bakan Müezzinoğlu Muş'a geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yarın Muş'a geliyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yarın Muş'a geliyor.Alınan bilgilere göre, Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun yarın sabah saatlerinde Muş'a geleceği belirtildi. Muş'taki bir otelde düzenlenecek 'İl Değerlendirme' toplantısına katılacak olan Bakan Müezzinoğlu'nun, ardından Siirt'e geçeceği öğrenildi.