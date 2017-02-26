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Bakan Müezzinoğlu Kosova'nın bağımsızlık yıldönümü kutlamalarına katıldı
26.02.2017 23:54:52

Bakan Müezzinoğlu Kosova'nın bağımsızlık yıldönümü kutlamalarına katıldı

İSTANBUL (İHA) â€' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kosova'nın bağımsızlığının 9'uncu yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

İSTANBUL (İHA) â€" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kosova'nın bağımsızlığının 9'uncu yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla Kosova'nın bağımsızlığının 9'uncu yılı kutlandı. Konserler ve çeşitli halk oyunları gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, Bayrampaşa ilçesinde yaşayan göçmen vatandaşlar doyasıya eğlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tuna Spor Kompleksinde düzenlenen programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Rrahim Morina, Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Vatandaşı olsak da olmasak da biz bu büyük milletin büyük medeniyetinin mensuplarıyız"

Kosova kökenli vatandaşlarla Kosova'nın bağımsızlık yıldönümünü kutluyor olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "15 Temmuz hain darbe girişiminde bizim yanımızda duran Kosova'ya ve Kosovalılara teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye'nin başına herhangi bir sıkıntı geldiğinde balkanlardaki dostlarımız hep yanımızda oldu. Kosovalı kardeşlerimiz hep yanımızda oldu. Ama o akşamın anısında nasıl Adem Yaşari şehidimizi anıyorsak o gece bu ülkenin vatandaşı olmadığı halde bu ülkede yaşayan Batı Trakyalı Mustafa Cambaz şehidimizi de rahmetle anıyoruz. Çünkü büyük millet olmanın özellikleri yalnız ay yıldızlı bayrağın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan geçmez. Aynı zamanda bu milletin ferdi olmaktan geçer. Vatandaşı olsak da olmasak da biz bu büyük milletin büyük medeniyetinin mensuplarıyız. Geleceğe bu büyük medeniyetle yürüyoruz. Bu büyük medeniyetin özü adalettir, haktır, hukuktur, barıştır, sevgidir ve paylaşarak geleceği daha güçlü ve güzel hale getirmedir. Bizim medeniyetimizin özünde çatıştırma yoktur, ayrıştırma yoktur, zulüm yoktur, kan dökme yoktur. Sevgi vardır, huzur vardır, barış vardır" diye konuştu.

Bütün sorun ve sıkıntılara rağmen Türkiye'nin 2002 yılından 2017 yılına çok güçlü deldiğini belirten Müezzinoğlu, "Çok tuzaklar kuruldu, çok oyunlar oynandı, çok tezgahlar kuruldu, çok çukurlar kazıldı. Hain darbe girişimleri oldu ama ona rağmen ne Recep Tayyip Erdoğan ne yolundan vazgeçti, ne de bu büyük millet Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bıraktı" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletiyle kucaklaşan bir lider olduğunu ifade ederek konuşmasını sürdüren Müezzinoğlu, "Milletin hayallerinin, milletin umutlarının önünde yürüyen, cesaretle yürüyen bir Recep Tayyip Erdoğan. Yeri geldiğinde İsrail'e 'one minute' diyen, yeri geldiğinde Birleşmiş Milletlere 'Dünya 5'ten büyüktür diyen' bir büyük milletin büyük lideri Recep Tayyip Erdoğan'la çok daha büyük hedeflere yürüyeceğiz. Ülkemizde tarihi bir dönemecin arefesindeyiz. 16 Nisan'da inşallah Türkiye milletiyle iktidarının, milletle iktidarın, cumhur ile cumhurun buluştuğu yeni bir sisteme geçiyor. Ve referandumdan sonra cumhur'la cumhurun başkanı buluşacak, cumhurla cumhuriyet bütünleşecek, güçlenen bir cumhuriyet, büyüyen bir Türkiye, güçlü bir milli irade, güçlü bir demokrasi ve onun önünde güçlü bir liderlikle Türkiye büyük öder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu millete vasiyet olarak söylediği cümlenin hakkını da verecek. O muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe bu ülkeyi inşallah 2023'te hep beraber taşıyacağız" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye Kosova'dır, Kosova Türkiye'dir"

Kosova'nın bağımsızlığının 9'uncu yılını kutladığını belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bizim ortak bir tarihin, ortak bir kültürün ve ortak bir medeniyetin mensubu olduğumuzu asla unutmayalım. Biz her zaman bir olduk ve her zaman da birlikte olacağız. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, Türkiye Kosova'dır, Kosova Türkiye'dir. Her türlü baskıya rağmen Kosova dirayetli duruşuyla zulümlere boyun eğmemiş bağımsızlığı uğruna mücadele etmiştir. Katliamlara rağmen bağımsızlık yolunda bir gün dahi geri adım atmayan Kosova binlerce şehit vererek hakkı olan bağımsızlığa 2008 yılında kavuşmuştur. Kosova'nın 2008 yılında bağımsızlığını ilan ettiği günü hatırlayın. Kosova'daki kardeşlerimizin meydanlarda coşkuyla kutladıkları zaferleri hatırlayın. İşte Kosova'daki o bağımsızlık sevincinin coşkusu Bayrampaşa'da ve Türkiye'de, tüm Türkiye Cumhuriyeti halkıyla birlikte yaşanmıştır" diye konuştu.
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