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Bakan 'meclis bana güvenmiyor' dedi, istifa etti
27.01.2017 04:41:40

Bakan 'meclis bana güvenmiyor' dedi, istifa etti

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ard van der Steur, meclisin kendisine güvenmediğini diyerek istifa etti...

BBC Türkçe'nin haberine göre; Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ard van der Steur, "meclisin artık kendisine güven duymadığını" belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Hakkında gensoru önergesi verilen Van der Steur, meclisteki görüşmenin ardından istifasını Kral Willem - Alexander'a sunacağını söyledi.

Van der Steur de, 10 Mart 2015'de eski Adalet Bakanı Ivo Opstelten ile yardımcısı Fred Teeven'in istifasına yol açan, "bir uyuşturucu kaçakçısının parasının devlet tarafından aklanması" tartışmaları yüzünden görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Bakan van der Steur, bu olayla ilgili soruşturma konusunda meclise yeterince bilgi vermemekle suçlanıyordu.

Hollanda Televizyonu'nda yayınlanan "Nieuwsuur'" (Haber Saati) programı tarafından ortaya çıkarılan olay, yaklaşık iki yıldır ülke siyasetinin gündeminde yer alıyor.

Habere göre, Teeven, 2001 yılında savcılık yaptığı dönemde uyuşturucu kaçakçısı Cees H. İle para aklama konusunda anlaştı.

Skandal eski bakan ve yardımcısını da koltuğundan etti

Güvenlik ve Adalet Bakanlığı'na 750 bin gulden (340 bin euro) ödemesi karşılığında, Cees H.'nin Lüksemburg bankalarında bulunan 4 milyon 750 bin gulden (2 milyon 133 bin euro) tutarındaki para kendisine verildi.

Teeven ve Cees H., para transferinin vergi dairesinden gizli tutulması konusunda da anlaştılar.

Bu bilginin kamuoyuna yansıması üzerine Opstelten, meclise, uyuştucu kaçakçısına ödenen paranın miktarı konusunda ellerinde kesin bilgi bulunmadığını söyledi.

Ancak uyuşturucu kaçakçısı Cees H.'nin avukatı Doedens, Opstelten'i meclise doğur bilgi vermemekle suçladı. Avukat, aklanan 4 milyon 750 bin guldenin makbuzunun kendilerinde olduğunu açıkladı.

Bunun üzerine 10 Mart 2015'de Opstelten ileTeeven görevlerinden istifa etti.

Başbakan Mark Rutte, partisine mensup bu isimlerin istifasının ardından Güvenlik ve Adalet Bakanlığı görevine Ard van Steur'u getirdi.

Ancak "devlet eliyle uyuşturucu parası aklama" tartışması devam etti. Muhalefet partileri, Bakan van der Steur'u "soruşturmanın üstünü örtmeye çalışmak ve bu konuda meclise yeterince bilgi vermemekle" suçladılar.

Başbakan: Bu onur vedayı hiç unutmayacağım

Hakkında gensoru önergesi verilen Hollandalı bakan, Perşembe günü mecliste suçlamalara yanıt verdi. Muhalefetin iddialarını reddeden van der Steur, suçlamaların asılsız olduğunu savundu.

Hollandalı bakan, açıklamalarına rağmen meclisin kendisine güvenmediğini belirterek istifa ettiğini söyledi.

Meclisin güvenilebilecek bir bakanı hak ettiğini söyleyen Ard van der Steur, "Ben bu güveni hissetmedim. O nedenle gensoru görüşmeleri öncesi istifa kararımı Başbakan Rutte'ye bildirdim" dedi.

Başbakan Rutte ile hükümet ortağı İşçi Partisi, istifa kararını saygıyla karşıladıklarını açıkladı. Rutte, "Kendini iyi savundu. Ama bu kazanılacak bir savaş değildi. Onurlu vedasını hiç unutmayacağım" diye konuştu.

Muhalefet ise, istifa kararını " doğru bir davranış" olarak değerlendirdi. Muhalefet partileri, istifa kararına rağmen Ard van der Steur'un meclise gelerek bütün sorulara yanıt vermesini de "saygı duyulacak bir davranış" olarak değerlendirdi.

Aşırı sağcı lider Geert Wilders ise, "bu zamanda Adalet Bakanı'na güven duyulabilmeli. Kişisel olarak rahatsız edici ama siyaseten doğru bir karar" yorumunu yaptı.

Van der Steur'un istifasıyla boşalan Güvenlik ve Adalet Bakanlığı görevine, yine Liberal Sağ Parti'den (VVD) Stef Blok'un getirilmesi bekleniyor.



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