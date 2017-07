30.07.2017 16:59:01

Bakan Lütfi Elvan'dan terörle mücadele vurgusu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 'Terörle mücadeleye devam ediyoruz. Her birinin inlerine giriyoruz. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte, bunların kökünü kazıyacağız' diye konuştu.



Bakan Elvan, Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Kösereli Yörük Şenliği'ne katıldı. 85 küçükbaş hayvan yetiştiricisine damızlık teke dağıtımının da gerçekleştirildiği şenlikte Elvan'a Yörükler yoğun ilgi gösterdi.



Bakan Elvan, şenlikte yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Terörle mücadeleye devam ediyoruz. Her birinin inlerine giriyoruz. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte, bunların kökünü tamamı ile kazıyacağız" dedi.



Yörüklere seslenerek "Her biriniz bir aslansınız" diyen Elvan, "Bu bacılarımız, bu analarımız, vatanını seven, milletini seven, devletini seven, ay yıldızlı al bayrağını seven, değerli kardeşlerim. Bu vatanı vatan yapan sizlersiniz. Cumhuriyetimizin kuruluşuna öncülük yapan yine sizlersiniz. Bu coğrafyadan bizim gidecek bir başka yerimiz yok. Bu ülke bizim. Onun için hep birlikte tüm Yörük kardeşlerimiz, 80 milyon insanımız hep birlikte bu millete, bu ülkeye, bu devlete şu dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımıza birlikte sahip çıkacağız" diye konuştu.



Türkiye'yi kalkındırmaya yönelik çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini belirten Elvan, "Milli birliğimizden milli değerlerimizden taviz vermeden, terörle mücadelede asla taviz vermeden, hep birlikte bu yaylalarımızı Toroslarımızı, Mersin'imizi Türkiye'mizi geliştirmeye kalkındırmaya, devam edeceğiz. Hangi siyasi partiden olursak olalım, biz biriz, biz beraberiz, biz güçlüyüz, biz birlikte Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.



Elvan, Türkiye'nin düşmanlarına her fırsatta ders verdiğini de belirtti.



Konuşmaların ardından 85 küçükbaş hayvan yetiştiricisine damızlık teke dağıtımı yapıldı. Etkinlikte bir kadının Elvan'la diyaloğu ise ilginç anlara sahne oldu. Şenliğe, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin milletvekilleri, belediye başkanları ve Yörük Türkmenleri katıldı.