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Bakan Kılıç: 'Türkiye'ye organizasyon verilmemesi için algı operasyonları yürütülüyor'
13.02.2017 16:49:28

Bakan Kılıç: 'Türkiye'ye organizasyon verilmemesi için algı operasyonları yürütülüyor'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, uluslararası medyanın Türkiye'ye organizasyon verilmemesi için algı operasyonu yürüttüğünü belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, uluslararası medyanın Türkiye'ye organizasyon verilmemesi için algı operasyonu yürüttüğünü belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF 2017) açılış seremonisi için gittiği Erzurum'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. EYOF 2017'nin ev sahibi olması gereken Bosna Hersek'in ricası üzerine Türkiye olarak organizasyonu üstlendiklerini anlatan Bakan Çağatay Kılıç, "EYOF için tanınan dört yıllık süreç iki yılda bitti. Biz 2011'deki Üniversite Oyunları (Universiade) organizasyonundan dolayı tabi daha avantajlıydık" dedi.

"Beni üzen operasyonlara çanak tutanlar"

Uluslararası medyada Türkiye'ye organizasyon verilmemesi konusunda algı operasyonları yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Çağatay Kılıç, "Biz bunlara gereken cevabı veriyoruz ancak beni en çok üzen içimizde bu operasyonlara çanak tutanlar" ifadelerini kullandı.

Bakan Çağatay Kılıç, futbolda son dönemde yaşanan saha olaylarının yakından takipçisi olduğu mesajını vererek, yönetici, sporcu ve antrenörleri sorumlu davranmaya çağırdı.

"EYOF'un Türkiye'de yapılmaması için birçok girişim oldu"

EYOF'un Türkiye'de yapılmaması konusunda birçok girişim olduğunu dile getiren Bakan Kılıç, başta bazı ülkelerin katılmayacağını belirttiğini, kendisinin de bu ülkelere mektupla gereken cevabı verdiğini anlattı. EYOF'un 14-18 yaş arası yani reşit olmayan genç sporcuların içerisinde bulunduğu bir organizasyon olduğunu hatırlatan Bakan Kılıç, "Bu bağlamda sporcuya ailesi izin vermez başımızın üstüne. Ancak, 'Türkiye güvenli değil deyip katılmıyoruz' diyenler kusura bakmasınlar gereken cevabı alırlar" diye konuştu.

"Ülkemize fayda sağlayacak organizasyonlar alıyoruz"

Ülkemize fayda sağlayacak organizasyonları alma konusunda duyarlı olduklarını anlatan Gençlik ve Spor Bakanı, "Biz, organizasyon yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. Sadece ülkemize fayda sağlayacak organizasyonların alınması konusunda duyarlıyız. Ve fayda sağlayacak her organizasyonu yapmak konusunda en büyük destekçiyiz" şeklinde konuştu.

"Atlama kuleleri yazın da hizmet verecek"

Bakan Kılıç, 'Organizasyonlar için birçok tesis yapılıyor ve bunlar genelde organizasyon sonrası kullanılamıyor' şeklindeki bir soruya şu yanıtı verdi:

"Organizasyonlar için yapılan tesislere yönelik böyle bir düşünce var. 'Yapıldı ama bir daha kullanılmaz, yazık olacak' gibi. Evet, bazı tesisler organizasyona özel yapılabilir. Ancak mesele bir sonraki organizasyona kadar sağlam ve kullanılabilir kalacak şekilde muhafaza etmektedir. Biz de bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında buralar aktif kalmaya devam etsin diye atlama kulelerimizi yaz aylarında da hizmet verebilecek bir şekilde yeniden düzenliyoruz."

"Kış sporlarına ilgi artıyor"

Bakan Çağatay Kılıç, Türkiye'de kış sporlarına olan ilginin gün geçtikçe arttığına işaret ederek, "Ben ülkemizin dört bir yanında gençlerimizle bir araya geliyorum. Van'da, Bingöl'de, Hakkari'de gençlerimiz bizden kayak merkezleri talep ediyor. Sabah Ağrı'da keza gençlerimiz kayak merkezi talebinde bulundular. Yani bu konuda ciddi bir talep ve potansiyel var. Kış sporlarına ilgi artıyor" dedi.

"Dopinge karşı kararlı mücadelemiz devam ediyor"

Çağatay Kılıç, dopingle mücadele konusunda bir soruya ise şöyle cevap verdi:

"Dopinge karşı kararlı mücadelemiz devam ediyor. Biz 2012'de dopingle anılan bir ülke iken, şimdi yönetim kurulunda karar verecek pozisyondayız. Bu bizim ne kadar titizlikle bu işin üzerine gittiğimizin en büyük kanıtıdır."

"Herkes sorumluluğunu bilmeli"

Son dönemde futbolda tatsız olaylar yaşandığının gündeme getirilmesi üzerine ise Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şunları söyledi:

"Daha öncede söylediğim gibi; herkes sorumluluğunu bilmeli. Özellikle konuşmalara, verilen demeçlere dikkat edilmeli. Futbol adrenalini yüksek bir oyun ardından çıkıp sıcağı sıcağına açıklama yapılmasını doğru bulmuyorum. Önce bir sakinleşip bekleyip aklı selim ile açıklamalar yapılmalı. Bunun yanında sporcularımız da dikkat etmeli. Futbol sahalarında futbol, basketbol salonunda basketbol oynanır. Başka türlü davranışlara tevessül edilmemeli."

"Yöneticilerin takipçisi olacağız"

Tribünlerde yaşanan şiddet konusunda ise Bakan Kılıç, "Sahaya giren taraftarlar, ülkesini uluslararası camiada küçük düşürmüş kişilerdir. Bunların hiçbir şekilde statlara girmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda yöneticilerin yaptığı hataların da takipçisi olacağım. Bununla ilgili yasalar varsa uygulanacak" ifadelerini kullandı.

EURO 2024 adaylığı

Bakan Çağatay Kılıç, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığı yönündeki bir soruya ise, "Çarşamba gününü bekleyelim. İnşallah güzel şeyler konuşacağız" yanıtını verdi.
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