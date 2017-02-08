08.02.2017 23:29:15

Bakan Kılıç: 'Türkiye en az Paris kadar güvenli'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bazı ülkelerin Türkiye'de güvenlik sorunu olduğunu öne sürerek organizasyonlara katılmamasına değinerek, 'Türkiye en az Paris kadar güvenli' dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bazı ülkelerin Türkiye'de güvenlik sorunu olduğunu öne sürerek organizasyonlara katılmamasına değinerek, "Türkiye en az Paris kadar güvenli" dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Kayseri İl Teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Özhaseki, anayasa çalışmalarını değerlendirerek, "Önümüzdeki günlerde inşallah kol kola gireceğiz ilçe ilçe, köy köy gezeceğiz, derdimizi anlatacağız ve referandumda da Kayseri'yi şampiyon çıkaracağız inşallah" ifadelerini kullandı.Bakan Kılıç ise, Kayserililere çeşitli müjdeler verdi. Erciyes'te sporcuların kamp yapacağı tesis yapacaklarını kaydeden Kılıç, geleneksel spor dallarının da gelişmesi için alanlar yapılacağını müjdeledi. Kılıç, "Belediye ziyaretimizde başkan dedi ki, Erciyes'te yaptığımız güzel kayak tesisinin tam altında yapacağımız bir kamp tesisi var. Yüksek irtifada sporcuların kamp tesisi için destek istediler. Onun biz mevcut bölümünü üstleniyoruz, Kayseri'ye hayırlı olsun. Biliyorsunuz biz geleneksel sporlarımıza da çok önem veriyoruz. Olimpik branşlar evet önemli ama bizim gelenek ve göreneklerimizden gelen sporlarımız var. Mesela cirit, atlı okçuluk, geleneksel okçuluk gibi. Bunların da icra edileceği alanlara ihtiyaç var. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bize vereceği arazi üzerinde biz inşa edeceğiz. İnşallah böylece geleneksel spor alanlarıyla ilgili alanları da Kayseri'de oluşturmuş olacağız. Bu da hayırlı olsun. Bunlar Türkiye'deki ilk ve tek tesisler" diye konuştu."Türkiye en az Paris kadar güvenli"Pazar günü Erzurum'da başlayacak olan Avrupa Gençlik Kış Festivali'ne gençleri davet eden Bakan Kılıç, bazı ülkelerin güvenliği gerekçe göstererek etkinliğe katılmadıklarını söyledi. Türkiye'nin en az Paris kadar güvenli olduğunun altını çizen Kılıç, "Pazar günü biliyorsunuz Erzurum'da Avrupa Gençlik Kış Festivali (EYOF) başlıyor. Genç sporcular geliyor, Pazar günü kış sporlarında Erzurum'da bir hafta yarışacaklar. Bir ara diyorlardı ki 'EYOF iptal olacak'. Niye? 'Türkiye'de güvenlik sıkıntısı var'. Doğru birkaç ülke gelmeyeceğini beyan etti, onlara gereken cevabı mektupla yazdım. Türkiye en az Paris kadar güvenli. Niye biliyor musunuz? 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Paris'te yapıldı. Biz oradaydık, olağanüstü hal vardı. Çünkü şampiyonadan 5 ay önce 4 tane canlı bomba terörist Paris'te kendini patlattı. Hunharca bir katliam yaptılar. Bir tanesi Paris'te stadyumun kapısının önünde patlattı kendini ve Fransa cumhurbaşkanı da o sırada stattaydı. Biz bunu lanetledik, lanetliyoruz, böyle şeyleri kabul etmiyoruz, 'bunlar teröristtir' diyoruz. Ama önüne arkasına bir şey eklemeden. Terörist, teröristtir. Avrupa'da bir sıkıntı olduğu zaman güvenlikle alakalı şampiyonalar iptal edilmiyor ama ne hikmetse bizim Türkiye'de içeriden de buna destek verenler var. Biz bunu yaşadık. Ne yapalım onları da milletimize, Allah'a havale ediyoruz. Biz yolumuzda yürüyeceğiz. Vakti olan Erzurum'daki festivali yerinde takip edebilir, yoksa 3 Mart'taki Kayseri'de yapılacak olan Snowboard Dünya Kupası var, ona da gelebilirsiniz" dedi.