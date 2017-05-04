04.05.2017 22:48:23

Bakan Kılıç'tan Yasemin Adar'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar'ı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Kılıç'ın Sırbistan'da devam eden şampiyonada altın madalyaya uzanan Yasemin'i telefonla arayarak kutladığı belirtildi.

Ayrıca bir de tebrik mesajı yayımlayan Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçimiz Yasemin Adar'ı kutluyorum. Sporcumuz kazandığı başarı ile bizlere büyük bir gurur yaşattı. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, şampiyonada mücadele edecek tüm milli sporcularımıza başarılar diliyorum."