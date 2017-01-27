27.01.2017 11:49:10

Bakan Kılıç'tan İznik'e müjde

Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı ziyaret etti. Sargın, bakandan İznik'e yatırım sözü aldı.

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Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı ziyaret etti. Sargın, bakandan İznik'e yatırım sözü aldı.İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, TÜGVA İznik İlçe Temsilcisi Engin Semerci ile birlikte gittiği Ankara'da temaslarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı makamında ziyaret eden Osman Sargın, ilçede devam eden yatırımlar ve 2017 yılı içerisinde yapılacak sportif faaliyetler hakkında bilgi verdi.Ziyareti değerlendiren Başkan Osman Sargın, "Bakanımıza 2017 yılında ilçemizde gerçekleşecek spor faaliyetleri hakkında bilgi vererek belediyemizin hayata geçirdiği Gençlik ve Kültür Merkezi için destek istedik. İznik Gençlik ve Kültür Merkezi için bakanlık olarak destek vereceklerini iletti. Ayrıca İznik'e sun'i çim saha, çevresinde soyunma odaları, hakem odaları olan bir tesisin de müjdesini verdi. Bakanımız ayrıca İznik Akademi için İznikli gençler ile bir araya gelmek üzere TÜGVA'nın davetini de kabul etti. İnşallah önümüzdeki haftalarda bakanımızı ilçemizde ağırlayacağız" dedi.