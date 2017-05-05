05.05.2017 23:56:59

Bakan Kılıç, Taha Akgül'ü tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen turnuvada 5. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Taha'nın maçını televizyondan ilgiyle takip etti. Kılıç, müsabakanın ardından Taha'yı telefonla arayarak kutladı.

Bakan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl Rio'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak bize gururun ve mutluluğun en büyüğünü yaşatan değerli sporcumuzu, başarılarına bir yenisini daha kattığı için gönülden tebrik ederim. Heyecanla ve ilgiyle takip ettiğim müsabakanın zaferle sonuçlanması bizlere büyük bir sevinç yaşattı. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettiğimiz başarılarda emeği geçen herkesi kutlar, başarılarının devamını dilerim."



