05.02.2017 20:05:30

Bakan Kılıç: Sizin milletten mi korkunuz var?

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, cumhurbaşkanlığı sistemine yapılan eleştirilere ilişkin, 'Gerici tavırlar içerisinde bulunanlara şunu soruy

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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, cumhurbaşkanlığı sistemine yapılan eleştirilere ilişkin, "Gerici tavırlar içerisinde bulunanlara şunu soruyorum; sizin milletten mi korkunuz var? Siz millete mi güvenmiyorsunuz?" dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Çubuk Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çubuk İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı Danışma Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Kılıç, Meclis'teki anayasa değişikliği çalışmalarını tamamlayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiklerini anlatarak, Cumhurbaşkanının onayı ile referandum sürecine başlayacaklarını kaydetti. Şuanda Türkiye' güçlü bir iktidarın var olduğunu dile getiren Bakan Kılıç, Türkiye halkının yüzde 52 oyunu almış seçilmiş Cumhurbaşkanı olduğunu ifade etti.Toplantıya katılan partililerin bazı konuları hatırlaması gerektiğini düşündüğü kaydeden Bakan Kılıç, "AK Parti 2001 de kuruldu, 2002 de iktidar oldu ve ondan sonraki dönemler içerisinde kesintisizi AK Parti iktidarlarıyla yolumuza devam ediyoruz. Bizim anayasa değişikliğiyle ilgili olarak ortaya koyduğumuz argümanların içerisindeki asıl sebeplerin orada yattığını iyi anlamamız geriyor. Biz AK Parti olarak özgürlüklerden yanayız diyoruz. Her vatandaşımızın daha fazla özgürlüklere, daha fazla haklara sahip olması gerektiğini söylüyoruz ve bunu yapıyoruz. Bizim karşımızda yer alanlar 'siz öyle yapmıyorsunuz' diyorlar. 2001 yılında AK Parti kurulduğu zaman ilk genel başkan olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra o koltuktan zorla ayrıldırıldı. Düşünceleri ve ifadeleri yüzünden mahkum edildi. Çukur kazmadı, patlayıcı atmadı, kendisine emanet edilen vatanının kasasına ihanet etmedi, elindeki fonları terör örgütlerine aktarmadı. Fikrini dile getirdi. Sonuç, seçilmiş olduğu İstanbul Belediye Başkanlığından alındı ve mahkum edildi. Şimdi 15 sene sonra bu yanlıştı diyorlar" diye konuştu."CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ İSTİKRARI SAĞLAYACAK"Bakan Kılıç, dönemin cumhurbaşkanı ve başbakanı arasındaki tartışmadan dolayı 3 Kasım 2002 seçimlerine erken gidildiğini hatırlatarak, "O zamanki cumhurbaşkanı o zamanki başbakana masanın bir ucundan diğer ucuna bir anayasa kitapçığı fırlattı ve Türkiye karıştı. Ekonomi alt üst oldu, yurt dışından ithal bakanlar geldi. Daha sonra işler karışmaya başladı faizler fırladı. 50 milyar dolarla gitti ve daha sonra seçime gidildi. Bu seçime gidilme sebebi cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki uyumsuzluktan kaynaklandı. İşte biz bunları yaşamak istemiyoruz. Bizim amacımız bu. Biz parlamentoyu kaldırmıyoruz. TBMM yerinde durmakla beraber kuvvetleniyor. Milletvekillerinin eline çok daha kuvvetli bir yapı geçiyor. Yasalar sadece ve sadece milletvekilleri tarafından yapılabilinecek. Diyorlar ki cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılıyor. Bugünde Bakanlar Kurulu kararı var. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanun arasında bir ihtilaf olması durumunda kanun geçerli. Kanunu TBMM yapıyor. Kendi kendine bütün cevaplar zaten ortaya çıkıyor. Bununla beraber 2002'de bu yaşananlardan sonra hala çıkıp diyorsunuz ki 'parlamenter sistem çok daha kuvvetli bir sistem.' Peki 1980'lerdeki durumu hatırlamıyor musunuz? Cumhurbaşkanlarının 100 tur seçimle seçilemediği dönemler vardı. Kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapıldığı dönemler vardı. Bu yeni getireceğimiz cumhurbaşkanlığı sistemi hem işlerin hızlanması hem de daha istikrarlı bir şekilde ülkemizi yöneteceğimiz bir sistem olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu."SİZİN MİLLETTEN Mİ KORKUNUZ VAR? SİZ MİLLETE Mİ GÜVENMİYORSUNUZ?"TBMM'deki kürsünün milletin kürsüsü olduğunu ifade eden Bakan Kılıç, "Biz özgürlüklerden bahsederken birileri geldi kürsüyü işgal etmeye kalktı. 18 yaşındaki genç dahi o kürsünün işgal edilmeyeceğini bilir. Bu geçmesin diyenler siz neye güvenmiyorsunuz? Milletten korkarsanız eğer işte böyle hareketler yaparsınız. Kararı biz vermeyeceğiz millet verecek. Milletin verdiği kararında başımızın üstünde yeri vardır. Gerici tavırlar içerisinde bulunanlara şunu soruyorum; sizin milletten mi korkunuz var? Siz millete mi güvenmiyorsunuz?" değerlendirmesinde bulundu."15 TEMMUZ GECESİ TÜRKİYE'YE KARANLIK YAŞATILMAK İSTENDİ"Bakan Kılıç, "Şimdide TSK çok güçsüz durumda, mücadelesini iyi yapamazmış diyorlar. Önce ağzından çıkanı kulağın duyacak, sonrada konuşurken haddini bileceksin. TSK, şuanda dünya üzerinde teröre karşı en büyük mücadeleyi veren silahlı kuvvetlerdir. Emniyet güçlerimiz teröre karşı dünya üzerinde en büyük mücadeleyi veren emniyet teşkilatıdır. 15 Temmuz hain FETÖ grubunun başını çektiğini darbe girişiminden sonra çok kişiler şüpheye düştü, TSK eski gücünü bulacak mı diye. Bugün uluslararası camianın saygı ile takip ettiği ve başarıyla yürüttükleri operasyonları en kuvvetli şekilleri götürüyor. Buna dil uzatamazsınız. 15 Temmuz gecesi milletine, devletine, bayrağına ihanet edenler teröristlerdi. Onlar TSK'nın içerisine saklanmış. O şerefli üniformayı taşıyıp göğsünde vatan aşkı olan hiçbir TSK mensubu milletine de silah çekmez, bayrağına da silah çekmez, devletine de silah çekmez. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu o çağrıya akın akın cevap veren asımın nesli bu hainlere de 16 Temmuz sabahının aydınlığında, Türkiye'yi aydınlığa taşımak üzere tarihe gömdü. 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye karanlık yaşatılmak istendi" dedi."BİZİM ÖYLE GİZLİ KAPAKLI İŞLERİMİZ YOK"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinin belli olduğunu ve rejiminin 1923'te kurulduğunu anlatan Bakan Kılıç, "Başbakanımız bunu çok açıkça dile getirdi ama Kılıçdaroğlu bunu duymuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923'te kuruldu, rejimini kurdu ve anayasasındaki kuralları da bellidir. Bununla hiçbir sorunu olan yok. İlkeler aynen yerinde duruyor. Bizim öyle gizli kapaklı işlerimizde yok. Gizli kapaklı işleri onlar yaparlar. O karşı duranlar, odaların içerisinde hükümetler de kurdular. Milletvekilleri alınır, verilir. Bu pazarlıklara giren onlar, bizler değil. Bu geçmişte yaşananlar bize cumhurbaşkanlığı sistemine ihtiyacımız olduğunu gösterdi. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hep beraber yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı."CUMHURBAŞKANINA OTORİTER DEMEK GÜLÜNÇ BİR DURUMA DÜŞMEKTİR""Milletin gündeminde olmayan konuyu zamanında suni olarak taşımaya çalışanlar, 'başörtüsünü serbest bırakırsanız devletin temelleri sarsılır' dediler" ifadelerini kullanan Bakan Kılıç, "Milletini tanımayanlar, milletinin değerlerini bilmeyenler bunu söylediler. Bizim milletimiz farklılıklarını beraber yaşamak üzere bu günlere geldi. Bizim aramızda ayrı gayrı yok, birlik ve beraberlik var. İşte bunun için diyoruz ki biz özgürlüklerden yanayız. Ama siz karşımıza farklı şeylerle geliyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza karşı bir takım ithamlarda bulunuyorlar. Buna ancak gülüp geçiyoruz. Milleti tarafından demokratik bir şekilde seçilmiş cumhurbaşkanına otoriter demek gülünç bir duruma düşmektir. Bunu söyleyenler kendi partilerinin içinde farklı fikre izin vermiyor" diye konuştu.AVRUPA'YA TERÖRLE MÜCADELE ELEŞTİRİSİBakan Kılıç, Avrupa'dan gelip Türkiye'yi eleştirenlerin olduğuna dikkat çekerek, "Bu anlamda şöyle bir durum var. Türkiye'de seçilmiş belediye başkanları ve milletvekilleri var. Ama bu seçilmişlerin uyması gereken kanunlarda var. Peki, kanunlara uymadığımız zaman ne olur? Bizi eleştiren ülkelerde hemen gelirler kanunu işletirler. Acaba Berlin'in, Paris'in, Londra'nın belediye başkanları çıkıp da belediye imkanları çerçevesinde kendilerine alınmış olan araç ve gereçle yolları kazısalar, içlerine de el yapımı bombalar yerleştirip, emniyet güçleri de oradan geçerken havaya uçurup onları öldürseler ne cevap verirler çok merak ediyorum. Biz emniyet güçlerimizi şehit edenlerin karşısında susacak değiliz. Diyorlar ki terörle mücadele kanunlarınızı gevşetin. Neden gevşeteceğiz, ne yapıyoruz ki biz. 15 Temmuz gecesi ülkenin Cumhurbaşkanını öldürmek için hareket eden hainlere karşı kanunları işlettik. Gittiler aldılar adalete teslim ettiler. Demek ki biz Türkiye'de hukuk devletini işletiyoruz. Seçimle gitmesi gerekir diyenler, sadece ve sadece milletine hizmet edip fikir hürriyeti çerçevesinde fikrini dile getiren bir belediye başkanını kelepçeleyip götürürken, helikopterlerle dosyasını acil acil taşınırken neredeydi bu demokrasi havarileri? Sessiz kaldılar. İşte onun için bağımsız ve tarafsız yargı diyoruz. O Avrupalı dostlarımıza şunu söylüyoruz; seçilmişlerin seçimle gitmesi gerekir. Ama bu yaptıklarından dolayı da kanunun önünde hesap vermeleri gerekiyor. Bir tane milletvekili çıktı intikam alacağız elinde silah var. Ben ne yapacağım bunu?" eleştirisinde bulundu.ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANI ACEHAN'DAN YÜZME HAVUZU TALEBİÇubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ise Çubuk'ta göreve geldiklerinden bu yana insan odaklı çalışmaların içerisinde olduklarını kaydetti. Acehan, Spor Toto Başkanlığıyla Çubuk Belediyesi arasında yapılan protokol ile yeni yapılmakta olan kız imam hatip lisesine yeni spor salonu kazandırdıklarını anlattı. Çubuk'ta 22 bin öğrencinin olduğunu ifade eden Acehan, "Çubuk artık bir üniversite şehri. Yeni gelen üniversitemizle 4 bin 500 öğrenci Çubuk sınırları içerisinde eğitim görüyor. Üniversiteye hazırlık olarak yapılan kız ve erkek öğrenci yurdumuz var. Bütün bu öğrencilerin sokağa her çıkışımızda bizden talep ettikleri bir şey var. Yüzme havuzu istiyorlar. Barbaros Mahallesi üzerinde spor kompleksini yapabileceğimiz bir yerimiz var. Bu havuz inşallah diğer ilçelerimizde olduğu gibi sporcu fabrikasına dönüşür ve bunun müjdesini sizden duyarsak bu bizi mutlu eder" şeklinde konuştu.(Abdullah Sarıca / İHA)