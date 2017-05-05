05.05.2017 17:41:15

Bakan Kılıç, serebral palsili çocuklarla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, serebral palsili çocuklarla bir araya geldi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, serebral palsili çocuklarla bir araya geldi.Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Ersoy ve serebral palsili çocuklarla bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde, Bakan Çağatay Kılıç, derneğin çalışmaları ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Ersoy'dan bilgi aldı. Çocuklarla tek tek ilgilenen Bakan Çağatay Kılıç, Serebral Palsili çocukları misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Bakan Çağatay Kılıç, bu çocukların eğitim ve sağlık alanında sahip oldukları haklardan en üst seviyede faydalanmaları için çalışan SERÇEV'e Bakanlık olarak destek vereceklerini ifade etti.Serebral palsi nedir?Serebral palsi; doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrası erken dönemdeki, beyin hasarı sonucu ortaya çıkan, ilerleyici olmayan ancak yaşla birlikte değişebilen, hareketi kısıtlayıcı, kalıcı motor fonksiyon kaybı, postür ve hareket bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Serebral palside, beyinde oluşan hasar ilerleyici değildir. Hastalık bulaşıcı, kalıtsal ve hayatı tehdit eden bir durum değildir.Motor geriliğine; duyusal, bilişsel, iletişim, algılama, epilepsi, davranış bozuklukları ve ikincil olarak gelişen kas iskelet sistemi sorunları eşlik eder. Serebral palsili çocukların büyük bir kısmı zamanla daha iyi duruma gelirken, bir kısmı da gelişebilecek ek sorunlar nedeni ile daha kötü bir tablo sergileyebilir. Oluşacak ek sorunları engellemek ve çocukların yaşam kalitelerini artırmak için, mümkün olan en erken yaşta tedaviye başlamak gerekir