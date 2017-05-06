06.05.2017 20:47:19

Bakan Kılıç, FIBA'nın başörtüsü kararını değerlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: 'Başörtüsü, spor insanlarının spor yapmasına engel değil'- 'Başörtüsü serbestliğinin diğer spor branşlarında da uygulanması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinin (FIBA), kadın basketbolcuların maçlarda başörtüsü serbestliği konusunda aldığı karara ilişkin, "Başörtüsü, spor insanlarının spor yapmasına engel değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, FIBA'nın Hong Kong'da düzenlenen ara dönem genel kurulunda alınan kararla, kadın basketbolcuların sahaya başörtüsü ile çıkabileceğine dikkat çekildi.

Sporda düşünce ve inanç özgürlüğü kapsamında başörtüsü yasağı karşısında uluslararası anlamda pek çok girişimde bulunduklarına vurgu yapan Akif Çağatay Kılıç, sporun birleştirici gücünün önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce düşünce ve inanç özgürlüğü önünde engel teşkil eden böyle bir yasaktan geri dönülmesi önemli bir sonuçtur. Bu karar, başörtüsü yasağı nedeniyle profesyonel olarak spor hayatına devam edemeyen birçok kişinin spora devam etmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. Sporda her türlü ayrımcılığa karşı olarak ortak akılla hareket edilmeli ki; sporun birleştirici gücünü görebilelim. Başörtüsü serbestliğinin diğer spor branşlarında da uygulanması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz."