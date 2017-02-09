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Bakan Kaya'dan terör karşı 'çocuklarımıza sahip çıkalım' mesajı
09.02.2017 20:07:29

Bakan Kaya'dan terör karşı 'çocuklarımıza sahip çıkalım' mesajı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 'İslam'da terörle asla yan yana gelmemesi gereken güçlendirilmiş aile değerleriyle çocukları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "İslam'da terörle asla yan yana gelmemesi gereken güçlendirilmiş aile değerleriyle çocuklarımıza sahip çıkarak, terör odaklarına maşa olarak onları kullandırtmamalıyız" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bir televizyon kanalında verdiği özel röportajda evlilik, aile kurumunun korunması ve çocukların terör örgütlerine maşa olmaktan kurtarılması konularında önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin evlilik ve aile kurumunu korumak adına bir araya geldiği bir toplantıda yaptığı konuşmaya değinerek, "Bugün ilk defa İslam İşbirliği Teşkilatı evlilik ve aile kurumunun güçlendirilmesi toplantısına katılıyoruz Türkiye'yi temsilen. Ben de hem Bakanlığımızın çalışmalarını anlatan hem de Türkiye'de evlilik ve aile kurumunun güçlendirilmesi adına genel olarak sivil toplumla birlikte yaptığımız bütün çalışmaları burada İslam dünyasından gelen ülkelere anlattım. Biliyorsunuz biz ailenin çok önemli bir kurum olduğunu biliyoruz ve kadını destekleyen bütün politikalarımızda aslında aileyi destekliyoruz ve toplumu güçlendirmek üzere aile kurumunu ve toplumu güçlendirmek üzere çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI AİLE ORTAMINDA SAĞLIKLI EĞİTİMLER ALMASI İÇİN İSLAM DÜNYASINDAN DESTEK İSTEDİK"

Konuşmasında aile kurumunun güçlü olduğu takdirde toplumun da güçleneceğini vurguladığını kaydeden Kaya, "Ülkemizde 3 milyonun üzerinde Suriyeli misafirimizi ağırlıyoruz ve bunların yarısından çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Suriyeli parçalanmış ailelere dikkat çekerek bunlara yaptığımız destek çalışmalarını anlattım ve İslam dünyasının bu konuda daha da duyarlı olması gerektiğini ve bu konuda hem Türkiye'ye, hem tüm Suriyeli mazlumlara sahip çıkması gerektiğinin vurgusunu bir kez daha yaptım. Türkiye 3 milyon Suriyeli mülteci kardeşimize kapılarını açtı. Biz devlet olarak, hükümet olarak ve sivil toplum temsilcileriyle birlikte çok güçlü bir şekilde Suriyeli mültecilere sahip çıktık. Kadınlara, çocuklara psikolojik danışmanlık hizmetleri veriyoruz, çocukların eğitim alması için tüm şartlarımızı seferber ettik. Ama hala biliyorsunuz 500 binden fazla Suriyeli çocuğumuz maalesef okulla buluşamadı. Çocuklarımızın sağlıklı aile ortamında sağlıklı eğitimler alması için İslam dünyasından destek istedik, bunun vurgusunu yaptım, çağrısını yaptım" şeklinde konuştu.

Toplantıda bakanlık çalışmalarına da değindiğini kaydeden Kaya, şöyle devam etti:

"Aile eğitim programlarımızdan bahsettik. Aile Bakanlığı olarak biliyorsunuz 500 binin üzerinde aileye aile eğitim programları verdik. Bu da ailenin güçlendirilmesi, iletişimin kuvvetlendirilmesi ve eğitiminin arttırılması, aile bireylerinin eğitiminin arttırılmasına yönelik çalışmalarımızdan bahsettik. Evlilik öncesi eğitimlerimizden bahsettik. Çünkü evliliğe gençlerin sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve güçlü evlilik bağlarının baştan itibaren sağlam temeller üzerine evliliğin oturtulması çok çok önemli. 500 binin üzerinde çiftimize evlilik eğitim programı verdik bugüne kadar. Evlilik eğitim programlarımızdan bahsettik. Daha sonra boşanma süreci danışmanlığından bahsettik. Bunun da şöyle bir önemi var; evlenen çiftlerimiz evliliklerini sağlıklı bir şekilde yürütemedikleri takdirde boşanmaya gidiyorlar. Bu noktada Aile Bakanlığı olarak biz boşanma süreci danışmanlığı veriyoruz. Hem boşanma öncesi boşanma sırasında ve boşanma sonrası danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Verdiğimi bu danışmanlık hizmetleri sonucunda yüzde 38 oranında boşanmak için başvuran çiftlerin boşanmaktan vazgeçtiği ve evliliklerini devam ettirme kararı aldığından bahsettim ve bu çok dikkat çekici bir nokta olarak."

"BÜYÜKANNE PROJESİYLE MANEVİ DEĞERLERİMİZİN YENİ NESİLLERE AKTARILMASINI HEDEFLİYORUZ"

Torununa bakan büyükanneye ekonomik destek sağlayan proje hakkında açıklamalarda bulunan Kaya, "Biliyorsunuz dün protokolünü imzaladık Çalışma Bakanlığımız ve sendikalarımızla birlikte. Bundan sonra torununa bakan büyükannelere 10 tane pilot ilimizde yaklaşık 6 bin tane çocuk için büyükannelere ekonomik destek vereceğiz. 425 lira değerinde bir ekonomik destek. Burada biz hem kadın istihdamını arttırmayı hedefliyoruz ama daha da çok nesiller arası etkileşim ve iletişimi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Böylece çekirdek aile modelinin günümüzde çok daha ön planda olan çekirdek aile modelindense geleneksek aile modelini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Nesiller arası iletişim ve etkileşimle kültürel, manevi değerlerimizin yeni nesillere aktarılmasını hedefliyoruz. Özellikle bu proje öğlen yemeği sırasında diğer gelen bakanlardan, mevkidaşlarımdan çok büyük ilgi gördü ve projenin detaylarını öğrenmek istediler. Öğrendiğim kadarıyla başka ülkelerde uygulanmayan bir proje bir ilk. Biz de pilot olarak uygulamaya başlıyoruz. İnşallah bir sene sonunda etki analizlerini yaparak yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

"İSLAM'LA TERÖRÜ YAN YANA DUYUYORUZ, BURADA BÜYÜK BİR ALGI OPERASYONU YAPILDIĞINA İNANIYORUM"

Batı ülkelerinde İslam ve terörün bir arada gösterildiğini söyleyen Kaya, "İslam barış ve kardeşlik dini ve biz aslında terör ve savaşlarla değil, İslam'ı barışla, kardeşlikle yan yana olarak konuşmalıyız ve bunun bu şekilde dünyada da gündeme gelmesi gerekiyor. Maalesef Batı'da son zamanlarda özellikle büyük bir algı operasyonuyla İslam'la terörü yan yana duyuyoruz, burada büyük bir algı operasyonu yapıldığına inanıyorum. Bu noktada ben de buna dikkat çekmek istedim bu noktaya ve İslam'ın terörle birlikte anılmaması için bizim de İslam ülkeleri olarak, Müslüman ülkeler olarak özel gayret sarf etmemiz gerekiyor. 'Güçlü aile, güçlü bireyler, güçlü toplum' demek ve İslam'da terörle asla yan yana gelmemesi gereken güçlendirilmiş aile değerleriyle çocuklarımıza sahip çıkarak asla terör odaklarına da maşa olarak onları kullandırtmamalıyız. Diğer ülkelerde aynı noktalara dikkat çektiler" diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE ÇOCUKLARIMIZI KAPTIRMAMAK İÇİN ÇOK CİDDİ GÜÇLÜ AİLE DEĞERLERİNİ TUTMAMIZ GEREK"

İslam ülkelerinden gelen yetkililere Fetullahçı Terör Örgütü ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili görüşmelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Kaya, "Ben konuşmamın bir kısmında 15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe teşebbüsünü de anlattım İslam ülkelerinden gelen bakanlarımıza. Birçoğuyla daha önce ağırladığımız da İstanbul'da görüşmüştük 1, 3 Kasım'da biz Bakanlar Konferansına ev sahipliği yapmıştık, ama görüşmediklerimiz geçmiş olsun dileklerini iletenler oldu ve hiçbir terör örgütüne çocuklarımızı kaptırmamak için çok ciddi güçlü aile değerlerini tutmamız gerektiği ve bunun içinde bütün İslam ülkelerinin azami gayret sarf etmesi gerektiğini konuştuk" değerlendirmesinde bulundu.

(Caner Ünver /İHA)

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