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Bakan İsmet Yılmaz Kütahya'da
11.02.2017 18:27:52

Bakan İsmet Yılmaz Kütahya'da

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'Halk 16 Nisan'da kendisinin güçlü veya zayıf liderlerle yönetilmesini de oylayacak' dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Halk 16 Nisan'da kendisinin güçlü veya zayıf liderlerle yönetilmesini de oylayacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, AK Parti Kütahya İl Bakanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Türk halkının kendisini 21. yüzyıla taşıyacak kişilere inandığını ifade eden Bakan Yılmaz, "En büyük denetim millettir. Halk en büyük terazidir. Yeni sistemde millet, Cumhurbaşkanı yanlış yaparsa cumhurbaşkanını çıkarmayacak. Halk, milletvekilleri yanlış yaparsa onu da çıkarmayacak. Bizim bundan sonra çok çalışmamız lazım. Çalışırsak bu millet bize sahip çıkacaktır. Şimdiye kadar böyle oldu. Millet kendini 21. yüzyıla taşıyacak kişilere inanacaktır. Çok daha büyük başarı elde etmemiz lazım. Kütahya'da seçimlere katılım çok yüksek.Bu demokrasiden umudunu kesmediğini gösterir. Bu güzel ve önemli bir haslet. 16 Nisan'da rehberimizi seçeceğiz. O rehberde bu milletin en zor döneminde, 15 Temmuz'daki gibi planları boşa çıkartacaktır. Yani 16 Nisan'da rehberimize seçeceğiz. 15 Temmuz'da halk liderinin öncülüğünde Allah'ın izni ile işgal girişimi boşa çıkartmıştır. 15 Temmuz'da göstermiştir ki; Türkiye'nin zayıf hükümetlere ve zayıf liderlere ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin güçlü liderlere ihtiyacı vardı. 16 Nisan'da sandığa vardığımızda zayıf adamla mı yönetilelim, güçlü adamla yönetilelim, onu tercih edeceğiz. Bir daha 15 Temmuz'lar olmasın, olursa da bu işgal hareketinin önünü geçecek liderler istiyorsak 'evet' demeliyiz" diye konuştu.

"Daha demokratik bir Türkiye olacak"

MHP'nin desteğine teşekkür eden Bakan Yılmaz, "Kimsenin şüphesi olmasın Türkiye'nin bugünü dünden daha iyi. Daha iyi gelecekte bizleri bekliyor. Yarınlarımız da bugünlerimizden daha güzel olacak. Daha iyi bir gelecek için daha iyi bir yönetim sistemine sahip olmamız gerektiği hususu da tartışmasızdır. Şimdi önümüzde bir fırsat var. Daha iyi bir yönetim için 2007 yılında başlatılan anayasa değişikliğinin tamamlanması gereklidir. Bu doğrultuda hazırlanan anayasa değişikliği Meclis'ten AK Parti ile MHP milletvekillerinin desteğiyle geçti. Cumhurbaşkanımız da imzaladıktan sonrada resmi gazetede yayınlandı. 16 Nisan'da halk oylaması yapılacak. Niçin? Daha iyi bir yönetimi Türkiye hak ediyor mu, hak etmiyor mu diye. Daha iyi bir yönetimle 2023 hedeflerimiz var. 2 trilyon dolar milli gelirimiz olacak. Kişi başına düşen gelir 25 bin dolar olacak. Ülkemizi yarınından kaygı duymayacak bir duruma getirmek istiyoruz. Bunu yapabilmek içinde daha etkili bir yönetime sahip olmak istiyoruz. Daha demokratik bir Türkiye mi istiyoruz? Bu yapılan değişiklik kesinlikle daha demokratiktir. 2002 yılında bizi aldığımız oy ne kadardı? Yüzde 34, mevcut sistemde yüzde 34 ile bir partiye yönetme hakkı verdiniz. Bu doğru mu? Peki bundan sonra bu anayasa değişikliği geçerse bu ülkeyi yönetebilmek için ne kadar oy almak lazım? En az yüzde 50+1 almak lazım. Yüzde 34 ile bu ülkeyi yönetmek mi, yoksa yüzde 50'nin üzerinde oyla yönetmek mi? Hangisi daha demokratik? Anayasalar devleti hukuk çerçevesinde tutmak için toplum tarafından hazırlanır. Fakat bugüne kadar bizde hiçbir zaman öyle olmadı. Bizde vatandaşı belli bir çerçevede tutmak için devlet bürokrasisi tarafından hazırlandı" şeklinde konuştu.

Hazer Dinar-i Kültür Merkezi'ndeki Danışma Toplantısı'na AK Pati Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Mustafa Şükrü Nazlı ve Vural Kavuncu ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Belediye Başkan Vekili Galip Gülkekin, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve AK Parti Kütahya merkez İlçe Başkanı Cevdet korkmaz ve partililer katıldı.

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