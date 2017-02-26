26.02.2017 17:15:26

Bakan Işık'tan TSK'ya El Bab teşekkürü

Milli Savunma Bakanı Işık: (1)- 'El Bab operasyonunu büyük bir kahramanlıkla tamamlayan TSK'nın tüm unsurlarına milletimiz adına teşekkür ediyorum. Çok büyük kahramanlıklar gösterdiler. Büyük fedakarlıklar yaptılar ve bu bölgeden DEAŞ gibi bugüne kadar yeryüzünün gördüğü en kanlı terör örgütlerinden birini Allah'a şükürler olsun söküp attılar'- 'DEAŞ'ın, Türkiye'yi tehdit eden faaliyetlerin

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "El Bab operasyonunu büyük bir kahramanlıkla tamamlayan TSK'nın tüm unsurlarına milletimiz adına teşekkür ediyorum. Çok büyük kahramanlıklar gösterdiler. Büyük fedakarlıklar yaptılar ve bu bölgeden DEAŞ gibi bugüne kadar yeryüzünün gördüğü en kanlı terör örgütlerinden birini Allah'a şükürler olsun söküp attılar." dedi.

Işık, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı 20. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin marka olması için çalıştıklarını, vakfın buna katkı sağlayan kuruluşlardan biri olduğunu söyledi.

Anadolu'yu kalıcı vatan yapan değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade eden Işık, Gümüşhaneli vatandaşların Kocaeli'ye önemli katkı sağladığını kaydetti.

Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması için her türlü çalışmayı yaptıklarını dile getiren Işık, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyanın tam merkezindeyiz. Bunun getirdiği büyük avantajlar var, bunları kullandıkça ülkemizi her anlamda geliştiriyoruz. Bu kadar merkezi bir konumun oluşturduğu büyük riskler ve tehditler de var. Onlarla mücadele edebilmek için de Türkiye'nin daha güçlü olmak zorluluğu var. Türkiye'nin güçlü olması, Türkiye'nin bir tercihi olamaz, bu coğrafyada olmanın getirdiği bir mecburiyettir." şeklinde konuştu.

- "Fırat Kalkanı Harekatı, kararlılığın somut göstergesi"

Türkiye'yi bölmeye çalışan mihraklara karşı yoğun bir mücadele yürüttüklerini anlatan Işık, şu anda Türkiye'nin, yaklaşık 35 yıllık terörle mücadele tarihinde PKK'ya en ağır darbeleri indirdiğini bildirdi.

Işık, artık kış şartlarının operasyon yapmaya engel oluşturmadığını, 2 metre karda da güvenlik güçlerinin ortak çalışmalar yürüttüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir tarafta bölgede birilerinin taşeronluğunu yapan güçlere karşı çok yoğun terörle mücadele operasyonu yürütüyoruz. Diğer taraftan da ülkemizin dışından da olsa ülkemize yönelen terörü bertaraf etmek için sınır ötesi operasyonlar yapıyoruz. 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı, bu kararlılığın somut göstergesidir. DEAŞ'ın, Türkiye'yi tehdit eden faaliyetlerine karşı ülkemizi, sınırlarımızın içinde savunmak değil, Türkiye'ye tehdit yönelttiği her noktada DEAŞ'ın başını ezmek ve bu bölgeden tamamen söküp atmak için Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık."

- "TSK'nın tüm unsurlarına milletimiz adına teşekkür ediyorum"

El Bab operasyonunun tamamlandığını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu, El Bab'dan da DEAŞ'ı tamamen söküp attı. Çok şükür Cerablus, Rai, Dabık ve şimdi El Bab, bölgede tamamen DEAŞ'ın temizlendiği ve güvenli bölgeler haline getirildi. Şimdi isteğimiz bu bölgenin kendi insanlarının bu bölgeye dönmesini sağlamak. 'Biz burayı DEAŞ'tan temizledik artık bizim görevimiz bitti ne yaparsanız yapın' düşüncesiyle hareket etmiyoruz. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde o bölge halkının güvenle yaşayabilmesi için gerekli altyapı ve üstyapı çalışmalarını da özellikle sürdürüyoruz. Bundan sonra da bunu sürdürmeye devam edeceğiz. El Bab operasyonunu büyük bir kahramanlıkla tamamlayan TSK'nın tüm unsurlarına milletimiz adına teşekkür ediyorum. Çok büyük kahramanlıklar gösterdiler. Büyük fedakarlıklar yaptılar ve bu bölgeden DEAŞ gibi bugüne kadar yeryüzünün gördüğü en kanlı terör örgütlerinden birini Allah'a şükürler olsun söküp attılar."

(Sürecek)