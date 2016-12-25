25.12.2016 10:47:38

Bakan Işık'tan Rusya'ya taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Karadeniz'e düşen Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait uçakta hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Rus halkına başsağlığı diledi.

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Karadeniz'e düşen Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait uçakta hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Rus halkına başsağlığı diledi.Milli Savunma Bakanı Işık'ın taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:"Bu sabah Soçi'den kalkan Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait TU-154 tipi askeri nakliye uçağının Karadeniz'de Rus arama kurtarma sahası içinde bulunan bir yere düştüğünü ve uçakta bulunan mürettebat ile yolcuların hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bütün Rus halkına başsağlığı diliyorum."